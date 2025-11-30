Hindustan Hindi News
इंदौर में चलते ई-रिक्शा में बम जैसा धमाका, भड़की आग से मां-बेटी बुरी तरह झुलसे

Sun, 30 Nov 2025 11:08 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर के विजय नगर क्षेत्र शनिवार सुबह एक बड़ा धमाका हो गया। चलते ई-रिक्शा में अचानक बैटरी फटने से मां-बेटी आग की लपटों में गिर गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका किसी बम के फटने जैसा था और इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। घायल मां-बेटी का इलाज चल रहा है और स्थिति गंभीर है। रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से झुलस गया है।

जानकारी के मुताबिक निरंजनपुर निवासी पवित्रा पति विजय चौहान (30) अपनी मां राजकुंवर पति नाथू सोलंकी (85) निवासी देवास और ई-रिक्शा का ड्राइवर अरुण पिता सत्यप्रकाश निवासी निरंजनपुर घायल हुए हैं। परिजन संतोष चौहान ने बताया कि पवित्रा मां राजकुंवर को आंखों की जांच के लिए लेकर आई थीं। सुबह करीब 9.30 बजे हॉस्पिटल गेट के बाहर पहुंचते ही ई-रिक्शा की बैटरी अचानक तेज धमाके से फट गई। बैटरी में भरे एसिड और उठती आग की वजह से दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। राहगीरों ने तत्काल ई-रिक्सा पर पानी डालकर आग पर काबू किया।

धमाके के बाद ई-रिक्शा धुएं और आग की लपटों से भर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़ लगाई और चीखती हुई महिलाओं को किसी तरह बाहर खींचकर रिक्शे से दूर किया। भीड़ ने बिना देर किए उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां बर्न यूनिट न होने से कुछ देर बाद तीनों को एमवायएच के बर्न सेंटर रेफर किया गया। एमवायएच बर्न यूनिट प्रभारी डॉ. सुदर्शन ओड़िया का कहना है कि पवित्रा लगभग 90 फीसदी तक झुलस चुकी हैं, जबकि उनकी मां 75 से 80 फीसदी तक झुलसी हैं। रिक्शा चालक भी लगभग 25 फीसदी झुलसा हुआ है। तीनों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोगों ने बताया धमाका इतना तीव्र था कि पास खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल विजय नगर पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण कर बैटरी फटने के तकनीकी कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद शहर में बैटरी चालित वाहनों की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

रिपोर्ट --हेमंत

Madhya Pradesh News
