पहले बुलाया फिर; लवर्स गैंग ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, अतड़ियां तक निकल आईं

संक्षेप: युवती चारु परदेसी, उसका प्रेमी रोहित चौहान और दो अन्य साथी दो बाइक से मौके पर पहुंचे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। यश ने विरोध किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। आरोपियों ने यश पर वार इतने बेरहमी से किए गए कि उसकी आतड़ियां बाहर आ गईं।

इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात रंजिश और नशे में दी गई ललकार ने एक युवक की जान ले ली। एक युवती, उसके प्रेमी और दो साथियों ने मिलकर दो युवकों पर हमला किया। इस दौरान एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर की ओर भागने की फिराक में थे, लेकिन द्वारकापुरी पुलिस की सतर्कता से उज्जैन-बड़नगर रोड पर उन्हें धर दबोचा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक मृतक यश भान (25) पिता प्रदीप भान, निवासी द्वारकापुरी मेन रोड, अपने दोस्त विक्रम के साथ देर रात पार्टी कर लौट रहा था। दोनों द्वारकापुरी रोड के मोड़ पर सिगरेट पीने के लिए रुके थे। इसी दौरान युवती चारु परदेसी, उसका प्रेमी रोहित चौहान और दो अन्य साथी दो बाइक से मौके पर पहुंचे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। यश ने विरोध किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। आरोपियों ने यश पर वार इतने बेरहमी से किए गए कि उसकी आतड़ियां बाहर आ गईं। जिसके बाद सभी आरोपी भाग निकले। सड़क पर खून से लतपथ घायल पड़े यश को दोस्त विक्रम तत्काल आदित्य हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। जहां पुलिस केस बताकर अस्पताल प्रबंधन ने उसे भर्ती नहीं किया। इसके बाद यश को एमवाय अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्रम का आरोप है कि यदि समय पर इलाज मिल जाता तो यश की जान बच सकती थी।

सीमा विवाद में उलझी पुलिस, फिर तेज हुई कार्रवाई इधर घटना की सूचना मिलते ही द्वारकापुरी थाने के टीआई मनीष मिश्र टीम के साथ एमवाय अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया और मृतक के दोस्त विक्रम को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसीपी शिवेंदु जोशी भी देर रात खुद पुलिस वाहन चलाकर मौके पर पहुंचे और टीआई मनीष मिश्र से जानकारी लेकर टीम को जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की बात कही। इस दौरान घटनास्थल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का निकलने पर टीआई अजय नायर से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया। क्षेत्राधिकार स्पष्ट होने के बाद अन्नपूर्णा पुलिस ने विवेचना संभाली, जबकि द्वारकापुरी पुलिस ने तकनीकी सहायता जारी रखी और आरोपियों की पहचान कर उनका नंबर ट्रेस कर उन्हें धरदबोचा ।

एक दिन पहले विवाद, नशे में दी गई ललकार बनी वजह जांच में सामने आया कि घटना से एक दिन पहले विक्रम का चारु परदेसी के बीच द्वारकापुरी क्षेत्र में खड़े रहने को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त रोहित चौहान और उसके साथी भी पहुंच गए थे। दोनों पक्षों में गाली-गलौज हुई, लेकिन मामला शांत हो गया। शुक्रवार रात पार्टी के बाद नशे की हालत में विक्रम ने चारु को कॉल कर गाली दी और मौके पर आने की ललकार दी। जिसके बाद चारु अपने प्रेमी रोहित और दो साथियों के साथ मौके पर पहुंची जहां विवाद जानलेवा हमले में बदल गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से युवती की सैंडिल मिली, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही हैं।

प्रेमी का नंबर ट्रेस , बड़नगर रोड पर दबोचे गए सभी आरोपी घटनास्थल स्पष्ट न होने के बावजूद द्वारकापुरी पुलिस के खुफिया जवानों ने तेजी से आरोपियों की पहचान शुरू की। विक्रम ने चारु परदेसी का नाम बताया, जिसके आधार पर रोहित चौहान तक पुलिस पहुंची। रोहित का मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया तो लोकेशन उज्जैन-बड़नगर रोड के बीच मिली। तुरंत बड़नगर पुलिस को अलर्ट किया गया। चेकिंग के दौरान एक वाहन रोका गया, जिसमें तीन युवक और एक युवती सवार थे। पूछताछ में उन्होंने खाटू श्याम मंदिर जाने की बात कही। बड़नगर पुलिस ने उनके फोटो टीआई को भेजे , टीआई मनीष मिश्र ने उनके फोटो मृतक के दोस्त विक्रम को दिखाकर उनकी पहचान कराई। पुष्टि होते ही चारों को हिरासत में ले लिया गया। जिसके बाद अन्नपुर्णा थाने की टीम आरोपियों को लेने के लिए बड़नगर रवाना हुई।