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इंदौर में नशे में धुत सिपाही ने कार से पैट्रोलिंग पर निकले 2 जवानों को रौंदा; VIDEO देख कांप जाएगी रूह

May 03, 2026 01:11 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शराब के नशे में धुत एक सिपाही ने नाइट पैट्रोलिंग पर निकले दो पुलिसकर्मियों को अपनी कार से कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जवान उछलकर कई फुट दूर जा गिरे और गंभी रूप से घायल हो गए। यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शराब के नशे में धुत एक सिपाही ने नाइट पैट्रोलिंग पर निकले दो पुलिसकर्मियों को अपनी कार से कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जवान उछलकर कई फुट दूर जा गिरे और गंभी रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद भी आरोपी सिपाही ने कार नहीं रोकी और मौके से भागने की कोशिश करता रहा। यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही प्रमोद त्यागी और भूरालाल जामले नियमित नाइट पैट्रोलिंग पर निकले थे। जैसे ही वे बाइक से दुर्गानगर इलाके में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार में आई एक कार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सिपाही सड़क पर बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर पड़े।

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घायल सिपाहियों की हालत गंभीर

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों और वाहन चालकों ने तुरंत मदद के लिए कदम बढ़ाए और डायल-112 पर सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल जवानों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भूरालाल के सिर, पेट और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि प्रमोद भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

जिला पुलिस लाइन में तैनात है आरोपी पुलिसकर्मी

पुलिस की जांच में सामने आया कि कार चला रहा शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि जिला पुलिस लाइन में तैनात सिपाही विजय चौहान है। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले द्वारकापुरी थाने में पदस्थ था, लेकिन गड़बड़ी के चलते उसे लाइन अटैच कर दिया गया था।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने दोस्त संजय अल्फा की कार ली थी और राऊ इलाके में जमकर शराब पार्टी की। इसके बाद वह नशे में धुत होकर पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी क्वार्टर लौट रहा था, तभी यह सनसनीखेज हादसा हो गया।

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पुलिस ने कार को जब्त किया

हादसे के संबंध में एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बाइक से रात्रि गश्त पर निकले दो आरक्षक प्रमोद त्यागी और भूरालाल को पुलिस लाइन में पदस्थ एक अन्य आरक्षक विजय चौहान द्वारा अपनी कार से टक्कर मारी गई है। घटना के समय विजय चौहान शराब पीकर तेजी और लापरवाही कार चला रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। दोनों घायल सिपाहियों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार जब्त कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।

रिपोर्ट : हेमंत

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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