Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore diarrhea outbreak bhagirathpura deaths mp high court death audit report
इंदौर में जहरीले पानी से दहशत, 16 मौतों की खबर सुन जज ने तुरंत साफ करवाई अपने घर की टंकी

इंदौर में जहरीले पानी से दहशत, 16 मौतों की खबर सुन जज ने तुरंत साफ करवाई अपने घर की टंकी

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वी.के. शुक्ला ने स्थिति को इतना डरावना बताया कि उन्होंने खुद हाईकोर्ट की पानी की टंकी साफ करवाई।

Jan 28, 2026 11:30 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले डायरिया ने विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने खराब हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे बेहद डरावना बताया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में फैले इस प्रकोप को देखते हुए हाई कोर्ट के जजों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खबर पढ़ते ही जज ने साफ करवाई टंकी

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वी.के. शुक्ला ने एक अहम और रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शहर में इतना पैनिक है कि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जस्टिस शुक्ला ने कोर्ट में बताया, 'इस केस के बारे में पढ़ने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यह था कि हाई कोर्ट की पानी की टंकी कौन साफ करता है? मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, चेक किया और उसे तुरंत साफ करवाया।' उन्होंने माना कि पूरे शहर में दहशत का माहौल है।

सरकार ने कबूला- 16 लोगों की हुई मौत

मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को बताया कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राहुल सेठी ने 'डेथ ऑडिट रिपोर्ट' का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कुल 23 संदिग्ध मौतों में से 16 स्पष्ट रूप से डायरिया की वजह से हुई हैं, जबकि 6 मामलों में कारण स्पष्ट नहीं है।

ये भी पढ़ें:ओले-बारिश से कांपा मध्यप्रदेश, 6 डिग्री तक लुढ़का पारा, यहां स्कूल बंद; आज अलर्ट
ये भी पढ़ें:इंदौर में चल रही थी चांदी की तस्करी, 46 किलो का दाम 1.70 करोड़, पुलिस ने 2 पकड़े

24 दिसंबर से शुरू हुआ था सिलसिला

सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भागीरथपुरा में यह प्रकोप 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच कर रही है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि स्थिति गंभीर है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|