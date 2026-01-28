इंदौर में जहरीले पानी से दहशत, 16 मौतों की खबर सुन जज ने तुरंत साफ करवाई अपने घर की टंकी

संक्षेप: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वी.के. शुक्ला ने स्थिति को इतना डरावना बताया कि उन्होंने खुद हाईकोर्ट की पानी की टंकी साफ करवाई।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले डायरिया ने विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने खराब हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे बेहद डरावना बताया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में फैले इस प्रकोप को देखते हुए हाई कोर्ट के जजों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खबर पढ़ते ही जज ने साफ करवाई टंकी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वी.के. शुक्ला ने एक अहम और रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शहर में इतना पैनिक है कि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जस्टिस शुक्ला ने कोर्ट में बताया, 'इस केस के बारे में पढ़ने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यह था कि हाई कोर्ट की पानी की टंकी कौन साफ करता है? मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, चेक किया और उसे तुरंत साफ करवाया।' उन्होंने माना कि पूरे शहर में दहशत का माहौल है।

सरकार ने कबूला- 16 लोगों की हुई मौत मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को बताया कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राहुल सेठी ने 'डेथ ऑडिट रिपोर्ट' का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कुल 23 संदिग्ध मौतों में से 16 स्पष्ट रूप से डायरिया की वजह से हुई हैं, जबकि 6 मामलों में कारण स्पष्ट नहीं है।