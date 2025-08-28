उज्जैन के 5 वकील ही मुजरिम, हत्या के प्रयास में 4 को 7 और एक को 3 साल कैद की सजा

लोगों को न्याय दिलवाने वाले 5 वकील खुद ही मुजरिम साबित हुए। इंदौर जिला कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। 4 वकीलों को सात-सात साल जबकि एक वकील को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इन सभी पर कोर्ट परिसर में गवाह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

इंदौर जिला कोर्ट ने पत्रकार पर कोर्ट परिसर में हमला करने के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उज्जैन के पांच वकीलों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चार वकीलों को सात-सात साल की कैद और 90 साल के एक वकील को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इन सभी पर वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

यह पहली बार है जब हत्या के प्रयास की धारा 307/34 में एक साथ 5 वकीलों को दोषी ठहराया गया है। मामला वर्ष 2009 का है जब उज्जैन कोर्ट परिसर में पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप था कि गवाह को डराकर कोर्ट में गवाही देने से रोकने की नीयत से पांचों वकीलों ने इस हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। करीब 15 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद और गवाहों के बयान के अलावा पटेल के वकीलों की बहस के बाद अदालत ने उज्जैन शहर के पांच सीनियर वकीलों धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, उनके 90 साल के पिता सुरेंद्र शर्मा, भतीजे भवेंद्र शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा के जूनियर पुरुषोत्तम राय को दोषी माना है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वकील होने के बावजूद इन आरोपितों ने कानून को अपने हाथ में लिया और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए एक पत्रकार पर हमला किया। यह न्याय प्रणाली पर सीधा प्रहार है। इस फैसले को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसे मामलों में वकीलों पर सख्त दंड आदेश का उदाहरण बहुत कम देखने को मिला है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में इसे न्याय पालिका की साख और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में पीड़ित पक्ष और पत्रकार संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने साफ किया कि न्याय की राह में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पेशे या हैसियत से जुड़े क्यों न हों। इस मामले में वकील धर्मेंद्र शर्मा पर कोर्ट ऑफ कंटेप्ट का मामला दर्ज हुआ था और शर्मा की सनद भी निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद यह मामला कुछ महीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में निराकरण करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी पांचों वकीलों को सख्त सजा से दंडित किया।