कई मौतों के बाद जागा इंदौर नगर निगम, शहर में वाटर सप्लाई को लेकर महापौर भार्गव ने की अहम घोषणा

Jan 03, 2026 08:08 pm ISTSourabh Jain एएनआई, इंदौर, मध्य प्रदेश
इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई कई मौतों के बाद शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले सात दिनों तक पूरे शहर में पानी की सप्लाई का सर्वे किया जाएगा और लीकेज से जुड़ी किसी भी शिकायत को 48 घंटे के अंदर दूर किया जाएगा। साथ ही महापौर ने जोर देकर यह भी कहा कि इंदौर नगर निगम की पूरी टीम लोगों के बीच लगातार काम कर रही है और बिना किसी देरी के शिकायतों को दूर कर रही है। उधर आज हुए एक प्रशासनिक फेरबदल में राज्य सरकार ने क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम का नया आयुक्त बना दिया है। वे आयुक्त दिलीप कुमार यादव की जगह लेंगे, जिन्हें शुक्रवार को मोहन यादव सरकार ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया था। इससे पहले IAS क्षितिज सिंघल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त थे।

लीकेज से जुड़ी समस्या का 48 घंटे में होगा समाधान

नगर निगम के अभियान की जानकारी देते हुए महापौर भार्गव ने ANI से कहा, 'नगर निगम की टीम भागीरथपुरा में लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को नियमित रूप से साफ पानी मिले। इंदौर नगर निगम का पूरा स्टाफ और टीम लोगों के बीच काम कर रही है। किसी भी शिकायत या अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।' साथ ही उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री के निर्देश पर अगले सात दिनों में पूरे इंदौर में पानी की सप्लाई को लेकर एक सर्वे किया जाएगा। लीकेज से जुड़ी किसी भी शिकायत या जानकारी को 48 घंटे के अंदर दूर किया जाएगा।' आगे उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी अधिकारियों को जोन और वार्ड के हिसाब से सर्वे करने और रिपोर्ट की गई किसी भी शिकायत को तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए हैं।

'टंकियों और ओवरहेड टैंक की सफाई भी बिना देरी के हो'

मेयर ने कहा, 'इंदौर में मुख्यमंत्री के निर्देशों को लागू करने के लिए, मैंने सभी अधिकारियों को जोन-वाइज और वार्ड-वाइज सर्वे करने और मिली शिकायतों को हल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि अगर गंदे पानी की शिकायतें हैं, तो उन्हें तुरंत हल किया जाना चाहिए। साथ ही अगर पानी की टंकियों और ओवरहेड टैंकों की सफाई की ज़रूरत है, तो इसे बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए।'

अबतक हुई कई मौतें, सरकार ने 6 मौतों की बात मानी

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से करीब डेढ़ से दो हजार लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी वजह से 15 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकारी दावों में सिर्फ 6 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। वहीं सरकार के दावों के उलट महापौर ने शुक्रवार को कहा था कि उन्हें दूषित पानी के कारण फैले डायरिया के प्रकोप से 10 मरीजों की मौत की जानकारी मिली है।

इंदौर के मेयर ने दूषित पानी की समस्या के बाद अगले 7 दिनों तक पूरे शहर में पानी सप्लाई सर्वे की घोषणा की।
शुक्रवार को कई अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज

बता दें कि इस घटना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जबकि दो अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा,‘इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संबंध में कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।’

