Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore Contaminated water NGO Big Claim Over GAG Report Ignored
CAG रिपोर्ट की अनदेखी ना की होती तो…; इंदौर पानी कांड पर NGO का क्या दावा

CAG रिपोर्ट की अनदेखी ना की होती तो…; इंदौर पानी कांड पर NGO का क्या दावा

संक्षेप:

इंदौर में दूषित पानी से लोगों की सिलसिलेवार मौत के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक एनजीओ ने शनिवार को दावा किया कि यह त्रासदी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा है।

Jan 03, 2026 10:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, भाषा
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लोगों की सिलसिलेवार मौत के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक एनजीओ ने शनिवार को दावा किया कि यह त्रासदी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा है। संगठन के मुताबिक इस रिपोर्ट में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पेयजल सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को लेकर गंभीर खुलासे किए गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘जन स्वास्थ्य अभियान मध्यप्रदेश’ के संयोजक अमूल्य निधि ने कहा, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हो रहीं मौतें व्यवस्थागत कमजोरियों और सालों से ज्ञात कमियों के साथ ही कैग की 2019 की एक रिपोर्ट के गंभीर खुलासों को अनदेखा करने का नतीजा है।

निधि ने कैग की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इंदौर और भोपाल में 2013 और 2018 के बीच जल जनित बीमारियों के कुल 5.45 लाख मामले सामने आए थे क्योंकि इंदौर के 5.33 लाख परिवारों और भोपाल के 3.62 लाख परिवारों को शुद्ध पीने का पानी नहीं दिया जा रहा था और इस दौरान दोनों शहरों से लिए गए पानी के 4,481 सैंपल पीने लायक नहीं पाए गए थे।

शिकायत को हल करने में 22 से 108 दिन का समय

उन्होंने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शहरों के नगर निगम जलापूर्ति करने वाले पाइपलाइन के लीकेज की शिकायत को हल करने में 22 से लेकर 108 दिन तक का समय लगा रहे थे। ऐसे में लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है?

निधि ने बताया कि ‘जन स्वास्थ्य अभियान मध्यप्रदेश’ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर कैग रिपोर्ट में किए गए खुलासों के आधार पर सूबे में पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

इंदौर के प्रशासन ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि, शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा था कि उन्हें इस प्रकोप में 10 मरीजों की मौत की जानकारी मिली है। स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप के कारण छह माह के बच्चे समेत 16 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|