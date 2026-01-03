CAG रिपोर्ट की अनदेखी ना की होती तो…; इंदौर पानी कांड पर NGO का क्या दावा

संक्षेप: इंदौर में दूषित पानी से लोगों की सिलसिलेवार मौत के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक एनजीओ ने शनिवार को दावा किया कि यह त्रासदी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लोगों की सिलसिलेवार मौत के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक एनजीओ ने शनिवार को दावा किया कि यह त्रासदी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा है। संगठन के मुताबिक इस रिपोर्ट में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पेयजल सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ियों को लेकर गंभीर खुलासे किए गए थे।

‘जन स्वास्थ्य अभियान मध्यप्रदेश’ के संयोजक अमूल्य निधि ने कहा, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हो रहीं मौतें व्यवस्थागत कमजोरियों और सालों से ज्ञात कमियों के साथ ही कैग की 2019 की एक रिपोर्ट के गंभीर खुलासों को अनदेखा करने का नतीजा है।

निधि ने कैग की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इंदौर और भोपाल में 2013 और 2018 के बीच जल जनित बीमारियों के कुल 5.45 लाख मामले सामने आए थे क्योंकि इंदौर के 5.33 लाख परिवारों और भोपाल के 3.62 लाख परिवारों को शुद्ध पीने का पानी नहीं दिया जा रहा था और इस दौरान दोनों शहरों से लिए गए पानी के 4,481 सैंपल पीने लायक नहीं पाए गए थे।

शिकायत को हल करने में 22 से 108 दिन का समय उन्होंने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शहरों के नगर निगम जलापूर्ति करने वाले पाइपलाइन के लीकेज की शिकायत को हल करने में 22 से लेकर 108 दिन तक का समय लगा रहे थे। ऐसे में लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है?

निधि ने बताया कि ‘जन स्वास्थ्य अभियान मध्यप्रदेश’ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर कैग रिपोर्ट में किए गए खुलासों के आधार पर सूबे में पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग की है।