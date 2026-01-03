शहरभर में दूषित पानी, इंदौर कलेक्टर ने जनता से की ये अपील

संक्षेप: इंदौर शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल जाने से सप्लाई का पानी गंदा हो गया था। अबतक इस मामले में कितने लोगों की मौत हुई इसकी तस्वीर साफ नहीं।

इंदौर में दूषित पानी को पीने के वजह से कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। ऐसे में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे केवल नगर निगम के टैंकरों का पानी ही इस्तेमाल करें, और वह भी अच्छी तरह उबालने के बाद ही।

शिवम वर्मा ने शनिवार को कहा कि ‘भागीरथपुरा में नियमित सर्वे किया जा रहा है और जल आपूर्ति लाइनों में क्लोरीन की खुराक डालकर उनकी जांच की जा रही है। निजी और सरकारी बोरवेल में क्लोरीन डाली जा रही है। लोगों ने टैंकों में पानी जमा किया है, उसे भी साफ किया जाएगा।’

कलेक्टर ने आगे बताया कि ‘लोगों से अनुरोध है कि वे केवल नगर निगम के टैंकरों का पानी ही इस्तेमाल करें, और वह भी अच्छी तरह उबालने के बाद ही। हम उनसे यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक निजी बोरवेल में क्लोरीन की खुराक डालकर जांच न हो जाए, तब तक इस्तेमाल न करें। नगर निगम के टैंकरों के पानी में कोई गंध या रंग नहीं है, फिर भी उनकी जांच की जा रही है।’