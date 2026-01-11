Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore contaminated drinking water tragedy CM Mohan yadav is in action mode now
इंदौर पेयजल त्रासदी के बाद एक्शन मोड में सीएम, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

इंदौर पेयजल त्रासदी के बाद एक्शन मोड में सीएम, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल जाने से सप्लाई का पानी गंदा हो गया था। नतीजन सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए, जिससे डायरिया और उल्टी का गंभीर प्रकोप फैल गया था। करीब 1400 लोगों पर इसका असर दिखा।

Jan 11, 2026 04:50 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिकों को साफ और सुरक्षित पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी शहरी प्रशासन की है। सीएम ने इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी सूरत में दूषित पानी की सप्लाई न हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से डायरिया फैलने के बाद सात लोगों की मौत के हो गई थी। सीएम ने शनिवार को शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक साथ 'स्वच्छ जल अभियान' शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की क्वालिटी की रेगुलर जांच होनी चाहिए और अगर उसमें गंदगी पाई जाती है, तो तुरंत वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना होगा ताकि मध्य प्रदेश के देश के लिए एक मिसाल पेश कर सके।

जिम्मेजारी निभाए अधिकारी

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने का आग्रह करते हुए यादव ने कहा कि सरकार सभी को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल जाने से सप्लाई का पानी गंदा हो गया था। नतीजन सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए, जिससे डायरिया और उल्टी का गंभीर प्रकोप फैल गया था। करीब 1400 लोगों पर इसका असर दिखा।

ये भी पढ़ें:इंदौर में दूषित पानी से 21वीं मौत, 49 साल की महिला ने तोड़ा दम
ये भी पढ़ें:इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजात का कटा अंगूठा; नर्स सस्पेंड, 3 की कटी सेलरी
ये भी पढ़ें:इंदौर में कैसे जहर बन गया था पानी! जांच में हुआ बड़ा खुलासा; 35 सैंपल फेल

कांग्रेस ने की ये मांग

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने इंदौर में दूषित पेयजल त्रासदी के मामले की जांच सेवानिवृत्त रिटायर्ड चीफ जस्टिस से कराए जाने की मांग की है ताकि दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार नर्मदा नदी का ‘अमृत’ इंदौर लेकर आई थी मगर बीजेपी सरकार ने उसे जहर में तब्दील कर दिया।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mohan Yadav
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|