Indore Air Pollution : दिवाली के बाद इंदौर शहर की हवा हुई 'जहरीली'; AQI 1700 के पार पहुंचने का दावा

Indore Air Pollution : दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी से इंदौर की हवा भी ‘जहरीली’ हो गई है। आज यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1708 तक पहुंचने का दावा किया गया है।

दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब मध्य प्रदेश के शहरों की हवा में साफ दिखाई देने लगा है। इंदौर में वायु प्रदूषण ने बेहद चिंताजनक स्तर छू लिया है। यहां एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 1708 तक पहुंचने का दावा किया गया है। इस आंकड़े के साथ इंदौर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, राजधानी भोपाल की हवा भी बेहद जहरीली बनी हुई है। 09 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में छठे स्थान पर है। शहर का AQI 595 से 635 के बीच दर्ज किया गया है।

इंदौर में दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा दिवाली के दौरान जमकर हुई आतिशबाजी का असर इंदौर की हवा पर दिखाई दे रहा है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, धूल और हानिकारक गैसें वातावरण में जमा होने से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इंदौर में AQI 1708 तक पहुंचने का आंकड़ा सामने आया है, जो बेहद गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। आमतौर पर दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ये बेहद छोटे कण सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

भोपाल दुनिया में छठे नंबर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। उपलब्ध लाइव AQI रिपोर्ट में भोपाल का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 595 दर्ज किया गया। वहीं, शहरों की दूसरी सूची में भोपाल का AQI 635 बताया गया है। इस स्तर पर हवा को Hazardous यानी खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्थान पर है। भोपाल में PM2.5 का स्तर 373 से 393 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 454 से 476 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि शहर की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा काफी अधिक है।भोपाल की इन कॉलोनियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण

भोपाल के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति भी चिंताजनक है। उपलब्ध मॉनिटरिंग डेटा के अनुसार, कई कॉलोनियों में AQI 600 से ऊपर दर्ज किया गया है।

AQI 300 से ऊपर होने का क्या मतलब है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के जरिए हवा में मौजूद प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। AQI जितना अधिक होता है, हवा की गुणवत्ता उतनी ही खराब मानी जाती है। भारत की सामान्य AQI श्रेणियां इस प्रकार हैं-

उल्लेखनीय है कि AQI को 0 से 50: अच्छा, 51 से 100: संतोषजनक, 101 से 200: मध्यम, 201 से 300: खराब, 301 से 400: बहुत खराब, 401 से 500: गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है।

जहरीली हवा से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा खराब हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 के बेहद छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इससे खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं।