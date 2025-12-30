Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore chocolate factory fire 3 story building collapsed after explosion video
इंदौर की चॉकलेट फैक्ट्री में आग के बाद धमाके से गिरी 3 मंजिला इमारत, 4 घायल- VIDEO

इंदौर की चॉकलेट फैक्ट्री में आग के बाद धमाके से गिरी 3 मंजिला इमारत, 4 घायल- VIDEO

संक्षेप:

इंदौर में मंगलवार को एक 3 मंजिला चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि जब आग को बुझाया जा रहा था तभी जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी इमारत भरभराकर गिर गई। इससे 4 फायर फाइटर घायल हो गए।

Dec 30, 2025 08:04 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार दोपहर एक 3 मंजिला चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ जिससे इमारत ढह गई। हादसे में दमकल विभाग के दरोगा समेत 4 फायर फाइटर घायल हो गए। राहत की बात यह कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री मालिक के अनुसार, इस अग्निकांड से लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है।

आग को बुझाने के दौरान धमाका

फायर ब्रिगेड के दरोगा सुशील दुबे ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12 बजे लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में हुई। फैक्ट्री में भीषण आग को बुझाने के दौरान ही धमाका हो गया। इससे फैक्टरी की इमारत भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग गिरने से चार फायर फाइटर भी घायल हो गए। मजदूरों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम राहत कार्य शुरू किया।

चार फायरकर्मी घायल

तीन मंजिला बिल्डिंग गिरने से फायर ब्रिगेड के दरोगा सुशील दुबे, हेड कांस्टेबल समेत चार फायरकर्मी घायल हो गए। घायल होने के बावजूद दमकल टीम ने आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फैक्ट्री मालिक विजय जैसवानी ने बताया कि आग केबल वायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस घटना में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये के नुकसान हुआ है। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है।

आग बुझाने के दौरान धमाका

फायर ब्रिगेड सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार दुबे ने कहा कि हम तीन मंजिला चॉकलेट फैक्ट्री में आग बुझा रहे थे तभी एक धमाका हुआ। यह धमाका बहुत जोरदार था। मुझे भी चोट आई है। शुक्र है कि किसी तरह हमारी जान बच गई। यह कहना मुश्किल है कि यह सिलेंडर ब्लास्ट था या कुछ और... विस्फोट से हुए हादसे में एक हेड कांस्टेबल और 3-4 दूसरे लोग घायल हुए हैं। आग केबल लाइन से लगी बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच करेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
