Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंदौर कांड: प्रेमिका को कमरे में बुला पिशाच बन गया था पीयूष, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या-क्या पता चला

Feb 26, 2026 10:38 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाले एमबीए स्टूडेंट हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। वहीं, कुछ सवाल अब भी अनसुलझे बने हुए हैं।

इंदौर कांड: प्रेमिका को कमरे में बुला पिशाच बन गया था पीयूष, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या-क्या पता चला

इंदौर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाले एमबीए स्टूडेंट हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। वहीं, कुछ सवाल अब भी अनसुलझे बने हुए हैं। पुलिस मुख्य आरोपी पीयूष के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की बर्बरता को उजागर किया है। हालांकि दुष्कर्म हुआ या नहीं, इसका अंतिम खुलासा अब डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने छात्रा पर बेहद निर्ममता से हमला किया था। रिपोर्ट में सामने आया है कि युवती के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिनमें हार्ट और फेफड़ों के आसपास घातक वार शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर ऐसे संकेत मिले हैं कि आरोपी ने कम से कम चार घातक वार किए, जो जानलेवा साबित हुए। इसके अलावा छात्रा के हाथ और पैर बांधे जाने के स्पष्ट निशान भी शरीर पर मिले हैं, जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में हो चुकी है। गला दबाने के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या से पहले संघर्ष और प्रताड़ना की आशंका मजबूत हो गई है।

जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी पीयूष ने अपने कथित कबूलनामे में दावा किया था कि उसने युवती के हाथ-पैर बांधने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि शव काफी समय तक खुले में पड़े रहने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे कई अहम मेडिकल संकेत स्पष्ट नहीं हो पाए। इसी वजह से डॉक्टरों ने शरीर के विभिन्न हिस्सों से नमूने लेकर उन्हें सुरक्षित (प्रिजर्व) कर लिया है, ताकि वैज्ञानिक जांच के माध्यम से सच्चाई सामने लाई जा सके।

मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि अब मामले में डीएनए परीक्षण और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डीएनए जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि दुष्कर्म हुआ था या नहीं। एफएसएल रिपोर्ट आने में लगभग एक माह या उससे अधिक समय लग सकता है, जिसके बाद ही जांच एजेंसियां अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगी।

शव सड़ जाने से कई तथ्य स्पष्ट नहीं, चाकू से वार की संख्या पर संशय

अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में युवती पर चाकू से कई वार करने की बात स्वीकार की थी। घटनास्थल से बरामद चाकू भी मुड़ा हुआ मिला था, जिससे अंदेशा है कि आरोपी ने बार-बार वार किए। प्रारंभिक जांच में 18 से अधिक वार किए जाने की आशंका जताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वारों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी। डॉक्टरों का कहना है कि शव के अत्यधिक सड़ जाने के कारण कई चोटों की प्रकृति और संख्या का वैज्ञानिक रूप से निर्धारण करना संभव नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट को और मजबूत बनाया जाएगा, ताकि अदालत में आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जा सके।

रिपोर्ट में क्या-क्या पता चला

चार अलग अलग वार- रिपोर्ट के अनुसार फेफड़ों में और हार्ट के पास में चार बार आरोपी द्वारा वार किए गए

हाथ पेर बंधे हुए- रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के हाथ पेर बांधे जाने के निशान भी पाए गए थे।

गला दबाया था - रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आई, शरीर पर दबाव के निशान भी दिखाई दिए

रिपोर्ट -हेमंत

ये भी पढ़ें:हम दोनों अच्छे से…; गर्लफ्रेंड की हत्या और हवस मिटाने के बाद पीयूष ने क्या लिखा
ये भी पढ़ें:कहता था IPS बनूंगा और दरिंदा बन गया मेरा बेटा; फफक पड़े पीयूष के पिता
ये भी पढ़ें:गुस्से और हवस में पागल हुए पीयूष ने गर्लफ्रेंड का जो हाल किया वह देख रो पड़ीं SI
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|