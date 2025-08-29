जिस इति को वजह बता इंदौर के शराब कारोबारी ने की खुदकुशी, उसने थाने में किया सरेंडर

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शराब कारोबारी ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उसने यति नाम की एक लड़की का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि लड़की लाखों रुपए ठगने के बाद भी उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। इस बीच लड़की ने थाने में सरेंडर कर दिया है।

इंदौर के शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी द्वारा आत्महत्या के बाद शुक्रवार दोपहर इति अपने कुछ वकीलों के साथ अन्नपूर्णा थाने पहुंची और सरेंडर कर दिया। भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में इति का नाम लिखा था। भूपेंद्र रघुवंशी ने सुसाइड के पहले अपनी सब बातें नोट में लिखी थी कि किस तरह से युवती ने उसे ब्लैकमेल कर और लाखों रुपए ठगने के बाद भी उस पर रेप करने का आरोप लगाकर उसे फंसाने का दबाव बना रही थी।

मीडिया ट्रायल के बाद लगातार इति और उसकी बहन इस घटना को षड्यंत्र बता रही थी। लेकिन, भूपेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद परिवार कुछ सबूत या सुसाइड नोट की पूरी जानकारी निकाल पाता उससे पहले ही शातिर इति ने अपने वकीलों के साथ थाने पहुंच कर नया पैंतरा खेल दिया।

इति के वकील ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया में यह जानकारी लगने के बाद उनकी पक्षकार ने उनसे संपर्क किया। उसने अपने उपर लगे सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भूपेंद्र रघुवंशी के साथ वह कई बार बाहर जाती थी। दोनों की दोस्ती हो सकती है। लेकिन, उनकी पक्षकार इति लंबे समय से शहर के बाहर ही थी।

वकीलों ने थाने पर पहुंचकर इति का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और मोबाइल भी पुलिस को दे दिया गया है। अभी इति ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन, भूपेंद्र रघुवंशी के सुसाइड नोट में जिस तरह से उसका नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है, इससे जाहिर है कि मामले में कई गुत्थियां और भी हो सकती है।