महिला के साथ होटल में ठहरा था कारोबारी, दूसरी मंजिल से गिरकर मौत; हत्या कर फेंकने का आरोप
मध्य प्रदेश के इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कारोबारी की मौत होने का मामला सामने आया है। कारोबारी एक महिला के साथ होटल ठहरा था। परिजनों का आरोप है कि महिला और उसके साथियों ने हत्या कर उसे होटल की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कारोबारी की पहचान 43 साल के जितेंद्र उर्फ जीतू साहू के रूप में हुई है। घटना सांवेर रोड स्थित श्याम पैलेस होटल की है, जहां वह एक महिला के साथ ठहरा हुआ था। पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज में वह दूसरी मंजिल से गिरता दिखाई दिया है। वहीं, परिजनों ने महिला और उसके साथियों पर हत्या कर शव ऊपर से फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
प्रॉपर्टी का कारोबार करता था
सोमवार तड़के करीब चार बजे महाकाली सोसायटी, बावड़िया कलां (भोपाल) निवासी सईद फारिया और होटल संचालक मौसम भास्कर घायल अवस्था में जीतू को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लोटस पार्क कॉलोनी का निवासी था और सांवेर रोड क्षेत्र में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। जांच के दौरान पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें जीतू दूसरी मंजिल से नीचे गिरता नजर आया। एसीपी रुबिना मिजवानी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
परिजनों ने उठाए कई सवाल
मृतक के बेटे यश साहू ने पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या कर शव ऊपर से फेंका गया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में जीतू डमी की तरह गिरता दिखाई दे रहा है। वह मुंह के बल गिरा, जबकि गंभीर चोट सिर पर आई। घटनास्थल पर खून भी बहुत कम मिला और वहां बाल पड़े हुए थे, जिससे घटना संदिग्ध लग रही है।
फुटेज में गैंगस्टर सलमान लाला का चाचा भी दिखा
पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में गैंगस्टर सलमान लाला का चाचा जावेद, मोहम्मद आसिफ और सईद फारिया भी नजर आए हैं। सईद फारिया पिछले 22 दिनों से होटल में ठहरी हुई थी। यश साहू का आरोप है कि घटना वाली रात तीन लोग उनके घर आए थे। तीनों कार से निकले, जबकि उनके पिता स्कूटर से होटल पहुंचे। होटल में दो कमरे बुक किए गए थे। घटना से कुछ देर पहले जावेद और आसिफ होटल से निकल गए थे।
ब्लैकमेल और लग्जरी कार पर कब्जे का आरोप
परिजनों का आरोप है कि जीतू एमडी ड्रग्स का आदी हो गया था और उसने सईद फारिया को लिव-इन पार्टनर के रूप में रखा था। उनका कहना है कि महिला उसे ब्लैकमेल करती थी और उसके जेवर भी ले चुकी थी। होटल पहुंचने से पहले जीतू ने अपनी सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी रिसेप्शन पर जमा करवाई थी, जिसे घटना के बाद होटल कर्मचारियों ने वापस कर दिया। मामले में शहनवाज नामक एक अन्य व्यक्ति भी संदेह के घेरे में है। आरोप है कि उसने जीतू की लग्जरी कार अपने कब्जे में ले ली थी।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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