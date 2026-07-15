Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला के साथ होटल में ठहरा था कारोबारी, दूसरी मंजिल से गिरकर मौत; हत्या कर फेंकने का आरोप

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश के इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कारोबारी की मौत होने का मामला सामने आया है। कारोबारी एक महिला के साथ होटल ठहरा था। परिजनों का आरोप है कि महिला और उसके साथियों ने हत्या कर उसे होटल की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कारोबारी की पहचान 43 साल के जितेंद्र उर्फ जीतू साहू के रूप में हुई है। घटना सांवेर रोड स्थित श्याम पैलेस होटल की है, जहां वह एक महिला के साथ ठहरा हुआ था। पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज में वह दूसरी मंजिल से गिरता दिखाई दिया है। वहीं, परिजनों ने महिला और उसके साथियों पर हत्या कर शव ऊपर से फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

प्रॉपर्टी का कारोबार करता था

सोमवार तड़के करीब चार बजे महाकाली सोसायटी, बावड़िया कलां (भोपाल) निवासी सईद फारिया और होटल संचालक मौसम भास्कर घायल अवस्था में जीतू को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लोटस पार्क कॉलोनी का निवासी था और सांवेर रोड क्षेत्र में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। जांच के दौरान पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें जीतू दूसरी मंजिल से नीचे गिरता नजर आया। एसीपी रुबिना मिजवानी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:15 साल की शादी का खूनी अंत; पति ने पोस्टल असिस्टेंट पत्नी को उतारा मौत के घाट

परिजनों ने उठाए कई सवाल

मृतक के बेटे यश साहू ने पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या कर शव ऊपर से फेंका गया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में जीतू डमी की तरह गिरता दिखाई दे रहा है। वह मुंह के बल गिरा, जबकि गंभीर चोट सिर पर आई। घटनास्थल पर खून भी बहुत कम मिला और वहां बाल पड़े हुए थे, जिससे घटना संदिग्ध लग रही है।

ये भी पढ़ें:ड्रग्स से लेकर ऑनलाइन सट्टे तक, नाना पटवारी के नेटवर्क की परतें खंगाल रही पुलिस

फुटेज में गैंगस्टर सलमान लाला का चाचा भी दिखा

पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में गैंगस्टर सलमान लाला का चाचा जावेद, मोहम्मद आसिफ और सईद फारिया भी नजर आए हैं। सईद फारिया पिछले 22 दिनों से होटल में ठहरी हुई थी। यश साहू का आरोप है कि घटना वाली रात तीन लोग उनके घर आए थे। तीनों कार से निकले, जबकि उनके पिता स्कूटर से होटल पहुंचे। होटल में दो कमरे बुक किए गए थे। घटना से कुछ देर पहले जावेद और आसिफ होटल से निकल गए थे।

ये भी पढ़ें:इंदौर के ‘घोस्ट हॉस्पिटल’: 6 साल से नहीं बनी इमारत, फिर भी लोगों के तबादले जारी

ब्लैकमेल और लग्जरी कार पर कब्जे का आरोप

परिजनों का आरोप है कि जीतू एमडी ड्रग्स का आदी हो गया था और उसने सईद फारिया को लिव-इन पार्टनर के रूप में रखा था। उनका कहना है कि महिला उसे ब्लैकमेल करती थी और उसके जेवर भी ले चुकी थी। होटल पहुंचने से पहले जीतू ने अपनी सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी रिसेप्शन पर जमा करवाई थी, जिसे घटना के बाद होटल कर्मचारियों ने वापस कर दिया। मामले में शहनवाज नामक एक अन्य व्यक्ति भी संदेह के घेरे में है। आरोप है कि उसने जीतू की लग्जरी कार अपने कब्जे में ले ली थी।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।