इंदौर में बड़ा हादसा; गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 की मौत, 38 घायल
संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोमवार रात एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से 3 की मौत हो गई जबकि 38 लोग घायल हो गए। हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट में हुआ। यात्री बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई।
इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओंकारेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन जा रही एक यात्री बस भेरू घाट पर बेकाबू होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। घटना में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 38 यात्री घायल हो गए। घायलों को सिमरोल पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस से बाहर निकाला गया।
घायलों को एंबुलेंस से इंदौर के एमवाय अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चालक ने भेरू घाट के मोड़ पर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बस से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। बस बेकाबू होकर सीधी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही सिमरोल थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को खाई से बाहर निकलवाया। बस में सवार यात्री ओंकारेश्वर दर्शन कर लौट रहे थे। बस में दिल्ली समेत अन्य शहरों से आए यात्री भी शामिल थे। सिमरोल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि हादसा ओवरटेक करने के दौरान नियंत्रण खोने से हुआ। पुलिस ने कहा कि बस मालिक और ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी, ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट में हुआ। हादसे के बाद खाई में गिरी बस में 38 यात्री फंस गए। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने इनको बाहर निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाया। मौके से सामने आए एक वीडियो में एक शख्स का बयान भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शख्स को कहते सुना जा सकता है कि बस चालक के नशे में होने से हादसा हो गया है।