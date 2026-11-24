इंदौर में 42 अवैध मकान गिराने पर संग्राम, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, BJP का पलटवार
इंदौर में 42 अवैध घरों पर बुलडोजर ऐक्शन से सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस का कहना है कि वह इस बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और प्रदर्शन करेगी जबकि भाजपा ने इसे अराजकता करार दिया है।
इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में प्रशासन की ओर से अदालत के आदेश पर 42 अवैध घरों को तोड़े जाने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर घोषणा की कि कांग्रेस उन्हें न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसका पूरा खर्च उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 15 हजार कार्यकर्ता जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे।
एमपी कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह इंदौर में 42 घरों को तोड़े जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसने यह भी कहा कि उसके कार्यकर्ता जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा भू-माफिया को संरक्षण दे रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। पार्टी इसका पूरा खर्च उठाएगी।
जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि इस बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता जल्द ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के संरक्षण में भू-माफिया शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। वहीं भाजपा ने जीतू पटवारी के आरोपों को खारिज करते हुए अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा कि जीतू पटवारी 15 हजार लोगों को जमा करके और डीएम कार्यालय के घेराव का आह्वान करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।कृष्णबाग कॉलोनी में कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत की गई। इसके खिलाफ लोगों को विरोध करने के लिए उकसाना अदालत की अवमानना है। यह विवादित जमीन मूल रूप से एक हाउसिंग कोऑपरेटिव की थी।
भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि साल 1992 से 1998 के बीच कांग्रेस के शासनकाल में जमीन पर कब्जा होने के बाद वहां अवैध रूप से प्लॉट बेचकर कॉलोनी बसाई गई। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को भोपाल के ऐशबाग इलाके में जर्जर घोषित 600 जनता क्वार्टर में से 599 को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रविवार को 599 क्वार्टरों को गिराने की मंजूरी प्रदान की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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