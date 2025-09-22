indore buildings collapsed many feared trapped due to 5 storey building collapses इंदौर में 5 मंजिला इमारत धंसी; 19 लोग थे मौजूद, कई के दबने की आशंका, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
indore buildings collapsed many feared trapped due to 5 storey building collapses

इंदौर में 5 मंजिला इमारत धंसी; 19 लोग थे मौजूद, कई के दबने की आशंका

ध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक पांच मंजिला बिल्डिंग धंस गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरMon, 22 Sep 2025 10:48 PM
इंदौर में सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि इंदौर शहर के रानीपुरा इलाके में एक पांच मंजिला बिल्डिंग धंस गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। हादसे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दिख रहा है कि बचाव के काम में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर भी लगाए गए हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आनी लगीं। सूत्रों ने यह भी बताया कि बारिश के कारण इमारत में पहले से दरारें आ गई थीं। माना जा रहा है कि बारिश के कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई। इसकी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी गई।

बताया जाता है कि मौके बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने बचाव के काम में मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। आनन-फानन में प्रशासन ने जेसीबी मशीनें भी मंगवा लीं। दमकल विभाग और नगर निगम की टीमें भी बचाव के काम में जुट गई है। कुछ लोग निकाले गए हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता फंसे लोगों को बचाने की है।

जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में लगी हैं। घटना स्थल के इलाके को सील कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद राहत और बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारी मौके पर जमा भीड़ से दूर जाने को कह रहे हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा भी मौके पर डटे हैं। हादसे के वक्त इमारत में 19 लोगों के हाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों की मानें तो इमारत के बेसमेंट में पानी भरा था।

