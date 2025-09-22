इंदौर में 5 मंजिला इमारत धंसी; 19 लोग थे मौजूद, कई के दबने की आशंका

ध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक पांच मंजिला बिल्डिंग धंस गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

इंदौर में सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि इंदौर शहर के रानीपुरा इलाके में एक पांच मंजिला बिल्डिंग धंस गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। हादसे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दिख रहा है कि बचाव के काम में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर भी लगाए गए हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आनी लगीं। सूत्रों ने यह भी बताया कि बारिश के कारण इमारत में पहले से दरारें आ गई थीं। माना जा रहा है कि बारिश के कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई। इसकी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी गई।

बताया जाता है कि मौके बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने बचाव के काम में मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। आनन-फानन में प्रशासन ने जेसीबी मशीनें भी मंगवा लीं। दमकल विभाग और नगर निगम की टीमें भी बचाव के काम में जुट गई है। कुछ लोग निकाले गए हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता फंसे लोगों को बचाने की है।