इंदौर के बिल्डर पर गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग! दुबई तक तार, करोड़ों के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन भी
इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गोधा पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फायरिंग मामले में नए खुलासे हुए हैं। पिछले करीब छह महीने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश इंदौर के बिल्डरों को निशाना बना रहे हैं।
इंदौर के गांधी नगर स्थित गोधा एस्टेट में बिल्डर मनीष गोधा पर हुई फायरिंग के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस गोलीकांड के तार 2 करोड़ 60 लाख रुपए के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और दुबई तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि करीब 10 महीने पहले भी बिल्डर को धमकी मिली थी, लेकिन उस समय उन्होंने शिकायत पर आगे कार्रवाई कराने में रुचि नहीं दिखाई। अब यही पुराना मामला पुलिस के लिए अहम कड़ी बन गया है।
नेपाल के रास्ते दुबई पहुंचाए 2.60 करोड़ रुपए के USDT
जांच एजेंसियों के मुताबिक, पिछले करीब छह महीने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश इंदौर के बिल्डरों को निशाना बना रहे हैं। पहले उनकी रेकी की जाती है और फिर विशेष ऐप के जरिए विदेशी मोबाइल नंबरों से धमकियां दी जाती हैं।
इसी जांच के दौरान भोपाल एसटीएफ ने क्राइम ब्रांच की एसआईटी को बताया कि बिल्डर मनीष गोधा की ओर से 2 करोड़ 60 लाख रुपए के USDT (क्रिप्टोकरेंसी) नेपाल के रास्ते दुबई ट्रांसफर किए गए थे। एसटीएफ की टीम जांच करते हुए दुबई के मोबाइल नंबरों तक भी पहुंची थी। इन नंबरों के जरिए रकम दूसरे विदेशी अकाउंट में भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, बिल्डर की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने के कारण एसटीएफ इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं कर सकी। उस समय क्राइम ब्रांच ने भी जांच को आगे नहीं बढ़ाया।
10 महीने पुरानी धमकी का भी नहीं लिया था फॉलोअप
गोलीकांड की जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि मनीष गोधा को करीब 10 महीने पहले धमकी मिली थी। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन बाद में खुद ही मामले में आगे कार्रवाई कराने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजा यह रहा कि उस समय धमकी देने वालों तक जांच एजेंसियां नहीं पहुंच सकीं। अब ताजा फायरिंग के बाद पुलिस पुराने घटनाक्रम और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को जोड़कर जांच कर रही है। अधिकारियों के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है कि पुरानी धमकी और मौजूदा गोलीकांड के पीछे एक ही नेटवर्क सक्रिय है या इसके तार अलग-अलग गिरोहों से जुड़े हैं।
छह से ज्यादा राउंड फायर कर फरार हुए थे बदमाश
गांधी नगर थाना क्षेत्र के गोधा एस्टेट में शुक्रवार देर रात हेलमेट पहने एक बदमाश ने पिस्टल से छह से ज्यादा राउंड फायर किए थे। वारदात के बाद एफएसएल, क्राइम ब्रांच, भोपाल एटीएस और इंदौर एसटीएफ की टीमें मौके पर पहुंची थीं। घटनास्थल का निरीक्षण करने और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीसीटीवी में नहीं मिले शूटरों के स्पष्ट चेहरे
एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शूटरों की पहचान करना है। घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उज्जैन के टोल नाकों के फुटेज भी जांचे गए, लेकिन वहां से भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए काले कपड़े पहने थे। इसी वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस मोबाइल डेटा, संदिग्ध नंबरों और आसपास के जिलों की पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
पेशेवर गैंग के अंदाज में दिया वारदात को अंजाम
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, गोलीकांड को अंजाम देने का तरीका किसी पेशेवर गैंग की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल एसआईटी शूटरों की पहचान, उनकी लोकेशन और वारदात के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है। बिल्डर से पूछताछ में सामने आई जानकारियों को लेकर अधिकारी अभी कुछ भी खुलकर बताने से बच रहे हैं।
रिपोर्ट -हेमंत
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