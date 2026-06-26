इंदौर में बीटेक के छात्र ने लगाई फांसी; सीनियर पर रैगिंग का आरोप
मध्य प्रदेश के इंदौर में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि उसे कॉलेज में प्रताड़ित किया जाता था जिसकी वजह से वह तनाव में था।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दर्दनाक घटना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के भाई ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग, मारपीट और लगातार प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल के अनुसार मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर निवासी 20 साल के राजकुमार पुत्र रामकिशोर कुशवाह अपने बड़े भाई हरदयाल कुशवाह के साथ इंदौर में रह रहा था। हरदयाल रेडीमेड फैक्ट्री में काम करता है।
10 दिन पहले पढ़ाई छोड़कर लौट आया था
पुलिस के अनुसार गुरुवार रात राजकुमार ने घर में फांसी लगा ली। जब भाई ने उसे फंदे पर लटका देखा तो तुरंत नीचे उतारकर नंदानगर स्थित अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदयाल ने बताया कि राजकुमार एनआईटी वारंगल (तेलंगाना) में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। पिछले साल उसकी पढ़ाई के लिए परिवार ने करीब 6 लाख रुपए का लोन लिया था। लेकिन करीब दस दिन पहले वह पढ़ाई बीच में छोड़कर इंदौर लौट आया था।
सीनियर पर प्रताड़ना और धमकी के आरोप
भाई के मुताबिक राजकुमार मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा था। उसने बताया था कि कॉलेज में सीनियर छात्र उसके साथ मारपीट करते थे और लगातार प्रताड़ित करते थे।राजकुमार ने कथित रूप से शिकायत भी की थी, लेकिन उसे धमकाते हुए कहा गया कि कितना भी पढ़ लो, तुम्हें पास नहीं होने देंगे। इन घटनाओं के बाद उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई।
इलाज भी कराया, फिर भी नहीं संभला
हरदयाल ने बताया कि हैदराबाद में भी राजकुमार का इलाज कराया गया था। इंदौर आने के बाद भी वह असामान्य व्यवहार करने लगा था और अक्सर कहता था कि उसका करियर बर्बाद हो रहा है और अब पढ़ाई का कोई फायदा नहीं बचा। परिजनों ने उसे अकेला छोड़ना भी बंद कर दिया था। हरदयाल उसे अपने साथ काम पर भी ले जाता था।
10 मिनट में उठाया आत्मघाती कदम
गुरुवार को दोनों भाई साथ घर लौट रहे थे। हरदयाल कुछ देर के लिए करीब दस मिनट के लिए रुका। इसी दौरान राजकुमार घर पहुंचा और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
रिपोर्ट - हेमंत
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अदिति शर्मा
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