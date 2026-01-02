Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore bhagirathpura sewage water contamination deaths illness health alert
टैंकरों का पानी छूने से तक डर रहे... इंदौर में भागीरथपुरा में दहशत, हर घर की यही कहानी

टैंकरों का पानी छूने से तक डर रहे... इंदौर में भागीरथपुरा में दहशत, हर घर की यही कहानी

संक्षेप:

इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिलने से कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों बीमार हैं। स्थानीय लोग अब सरकारी सप्लाई के बजाय बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं।

Jan 02, 2026 01:55 pm ISTAnubhav Shakya इंदौर, एएनआई
share Share
Follow Us on

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आज एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जो दिल दहला देने वाली है। भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा की पेयजल लाइन में सीवेज का गंदा पानी मिल जाने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए और कई जानें चली गईं। निगम की तरफ से टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है, लेकिन लोग इतने डर गए हैं कि उसे छूने से भी कतराते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं लोग

स्थानीय निवासी गब्बर लश्करी की आंखों में आंसू हैं। वे बताते हैं, 'कई दिनों से हम गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेरी 15 साल की बेटी कनक अभी अरविंदो अस्पताल में भर्ती है और 93 साल की दादी भी बीमार पड़ गईं थीं। अब हम पीने का पानी खरीदकर लाते हैं, बाकी कामों के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। निगम के टैंकर आ रहे हैं, लेकिन भरोसा कहां बचा है? विकास के नाम पर तो जैसे विनाश हो रहा है।'

ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। पूरा इलाका दहशत में है। लोग उल्टी-दस्त से परेशान, अस्पताल भरे पड़े हैं।

ये भी पढ़ें:पानी में था सीवर बैक्टीरिया, इंदौर में कैसे हो गई 15 लोगों की मौत; खुलासा

पुरानी गलती सुधारने में देरी

वार्ड 11 के भाजपा पार्षद कमल वाघेला मानते हैं कि लोगों का विश्वास वापस लाना आसान नहीं। वे कहते हैं, 'बीमारी शुरू होने के बाद से हम 50 टैंकरों से नर्मदा का पानी सप्लाई कर रहे हैं और उबालकर पीने की सलाह दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नए मरीज कम हो रहे हैं और मौतों की खबर नहीं आ रही। स्वास्थ्य टीम घर-घर सर्वे कर रही है।'

इंदौर जल संकट

पार्षद बताते हैं कि नर्मदा की पाइपलाइन नीचे थी और ड्रेनेज ऊपर, जिससे लाइन खराब हो गई। तीन साल पहले उन्होंने बदलाव की मांग की थी। अब कुछ जगहों पर सुधार हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी संजीव श्रीवास्तव पर आरोप कि टेंडर जारी होने के बावजूद काम छह महीने से रुका पड़ा है। पार्षद ने कहा कि अधिकारी जल्दी काम नहीं करते हैं। वजह अभी तक पूरी तरह पता नहीं चली कि गंदा पानी कैसे मिला।

ये भी पढ़ें:जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं, माफी मांगनी होगी; इंदौर में मौतों पर उमा भारती

निगम की कोशिशें और मंत्री का आश्वासन

दूसरी तरफ, निवासी दुर्गादास मौर्या कहते हैं कि अब टैंकरों से साफ पानी मिल रहा है, बाकी काम बोरिंग से हो रहा है। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे कॉलोनी में माइक्रो-चेकिंग चल रही है, जो 8-10 दिनों में पूरी हो जाएगी। सीवेज मिलने की आशंका थी, इसलिए पहले से इलाज शुरू था और अब भी जारी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|