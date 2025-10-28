बिना बताए होटल के बाहर निकली थीं AUS महिला खिलाड़ी, घटना के बाद किया फोन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore Australian women cricketers eve teasing case players not informed Liaisoning Officer after they went outside
संक्षेप: घटना से जुड़ी नई जानकारी बताती है कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रेडिसन होटल में ठहरी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की दोनों महिला खिलाड़ी बिना सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर को बताए बाहर निकल गईं। दोनों ने छेड़छाड़ के बाद घटना के बारे में बताया था। 

Tue, 28 Oct 2025 11:15 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर यह खबर भी है कि दोनों ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों ने बिना सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर को बताए होटल से कदम बाहर निकाले थे। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों ने पहले तो पुलिस से उन्हें कैसे पकड़ने पर सवाल उठाए और जब आरोपी पकड़ा गया को उन्हें हैरानी भी हुई।

घटना से जुड़ी नई जानकारी बताती है कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रेडिसन होटल में ठहरी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की दोनों महिला खिलाड़ी बिना सिक्योरिटी लाइजनिंग ऑफिसर को बताए बाहर निकल गईं। वे होटल से निकलकर सड़क क्रॉस करते हुए शाहिद पार्क की ओर बढ़ रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार आरोपी अकील खान ने दोनों से छेड़छाड़ की और उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। खिलाड़ियों ने तुरंत अपने लाइजनिंग ऑफिसर को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

खिलाड़ियों ने कहा- कैसे पकड़ेगी पुलिस?

जिन ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ घटना घटित हुई थी,उन्होंने अपनी सुरक्षा अधिकारियों से यह बात बोली थी कि ना आरोपी के बाइक पर नंबर था, ना उसका हुलिया हम अच्छे से देख पाए और कुछ मिनिटों मे आरोपी बाइक से फरार हो गया था। ऐसे में आरोपी को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त कर ली थी। पुलिस की ओर से आरोपी का एक फोटो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लाइजनिंग ऑफिसर को भेजा गया था, लेकिन रात होने के कारण सभी खिलाड़ी सो चुके थे। प्रोटोकॉल के चलते खिलाड़ियों को रात में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इस कारण घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को कैसे ही खिलाड़ियों को आरोपी का फोटो दिखा दोनों ने उसे पहचान लिया।

नाले में भाग गया था आरोपी

आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपी अकील के घर पहुंची, लेकिन वो लगातार शहर में बाइक से घूम रहा था। उसके आजाद नगर इलाके में होने की सूचना पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो आरोपी अकील नाले में कूद गया था। जिसके पड़कने के लिए एक आरक्षक भी उसके पीछे नाले में कूद गया लेकिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक और देश क छवि दांव पर लगी हुई थी। घटना के बाद आरोपी पड़का गया तो खिलाड़ियों ने ना केवल पुलिस को धन्यवाद दिया, वहीं इस तरह से कुछ घंटों में आरोपी को पकड़ने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया ।

रिपोर्ट – हेमंत

Madhya Pradesh News
