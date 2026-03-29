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MP : इंदौर एयरपोर्ट से इन 4 शहरों की सीधी उड़ानें बंद, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी; जानें इसकी वजह

Mar 29, 2026 11:40 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, इंदौर
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हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार से लागू हुए समर शेड्यूल के साथ ही शहर की हवाई कनेक्टिविटी पर असर देखने को मिल रहा है।

MP : इंदौर एयरपोर्ट से इन 4 शहरों की सीधी उड़ानें बंद, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी; जानें इसकी वजह

हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार से लागू हुए समर शेड्यूल के साथ ही शहर की हवाई कनेक्टिविटी पर असर देखने को मिल रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से नासिक, उदयपुर, जम्मू और भुवनेश्वर के लिए संचालित चार सीधी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। इन सेवाओं के बंद होने से यात्रियों को अब इन शहरों तक पहुंचने के लिए अन्य शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी।

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गर्मी के सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। खासकर जम्मू की उड़ान बंद होने से माता वैष्णों देवी और कश्मीर जाने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त समय और खर्च का सामना करना पड़ेगा। वहीं नासिक की उड़ान बंद होने से शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जाने वाले यात्रियों की राह भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग से सफर अपेक्षाकृत लंबा हो जाता है।

जलगांव और हैदराबाद के लिए नई सेवा शुरू करने की तैयारी

बताया जा रहा है कि ये चारों उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाती थीं। फिलहाल समर शेड्यूल में किसी नई उड़ान की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि फ्लाई-91 कंपनी द्वारा जलगांव और हैदराबाद के लिए नई सेवा शुरू करने की तैयारी है, लेकिन इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है।

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शारजाह के लिए दोबारा शुरू होगी उड़ान

इस बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी बदलाव किया गया है। शारजाह के लिए संचालित उड़ान, जो हाल ही में बंद कर दी गई थी, उसे अप्रैल से दोबारा शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल से इसकी बुकिंग भी शुरू हो रही है, लेकिन अब यह उड़ान सप्ताह में सात दिन के बजाय केवल चार दिन ही संचालित होगी।

रनवे के नवीनीकरण का कार्य पूरा

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, रनवे के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद अप्रैल से एयरपोर्ट 24 घंटे संचालन के लिए तैयार रहेगा। साथ ही पुराने टर्मिनल से भी उड़ानों का संचालन शुरू किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

रिपोर्ट : हेमंत

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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