Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indore 46 kg silver seized worth 1.70 crore rupees police arrested two no legal documents found
इंदौर में चल रही थी चांदी की तस्करी, 46 किलो का दाम 1.70 करोड़, पुलिस ने दो पकड़े

इंदौर में चल रही थी चांदी की तस्करी, 46 किलो का दाम 1.70 करोड़, पुलिस ने दो पकड़े

संक्षेप:

Indore Silver Seized:जब पुलिस ने आरोपितों से चांदी से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाए, जिसके बाद पुलिस ने चांदी को जब्त कर लिया।

Jan 28, 2026 09:26 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर शहर में चांदी की अवैध तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 46 किलो चांदी की सिल्लियां जब्त की हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी भारी मात्रा में चांदी स्कूटर पर रखकर ले जाई जा रही थी। थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्नपूर्णा मंदिर क्षेत्र में एक कार से कुछ लोग चांदी की सिल्लियां निकालकर स्कूटर पर लोड कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध स्कूटर सवारों को घेराबंदी कर रोका गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्कूटर की तलाशी में खुला राज

आरक्षक उदय सिंह और सैनिक अर्जुन यादव ने स्कूटर सवार दो युवकों को रोका। तलाशी लेने पर स्कूटर पर रखी गई चांदी की सिल्लियां बरामद की गईं। वजन करने पर चांदी का कुल वजन 46 किलो पाया गया। जब पुलिस ने आरोपितों से चांदी से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाए, जिसके बाद पुलिस ने चांदी को जब्त कर लिया।

राजगढ़ से इंदौर लाने की बात

पुलिस पूछताछ में आरोपितों की पहचान सौरभ सिसोदिया (निवासी सुखदेव नगर) और पंकज निमावत (निवासी हुकुमचंद कॉलोनी) के रूप में हुई है। दोनों ने दावा किया कि वे राजगढ़ से चांदी लेकर इंदौर के सराफा क्षेत्र की ओर जा रहे थे। आरोपी चांदी को इंदौर के अलग-अलग सर्राफा बाजार में बेचते थे। आरोपियों के पास कोई पर्ची या कोई ऐसी रसीद नहीं थी जिससे यह साबित हो सके कि ये सभी चांदी को वैध तरीके से लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपित सर्राफा व्यवसायी हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

रिपोर्ट –हेमंत

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|