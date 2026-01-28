इंदौर में चल रही थी चांदी की तस्करी, 46 किलो का दाम 1.70 करोड़, पुलिस ने दो पकड़े

संक्षेप: Indore Silver Seized:जब पुलिस ने आरोपितों से चांदी से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाए, जिसके बाद पुलिस ने चांदी को जब्त कर लिया।

इंदौर शहर में चांदी की अवैध तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 46 किलो चांदी की सिल्लियां जब्त की हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी भारी मात्रा में चांदी स्कूटर पर रखकर ले जाई जा रही थी। थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्नपूर्णा मंदिर क्षेत्र में एक कार से कुछ लोग चांदी की सिल्लियां निकालकर स्कूटर पर लोड कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध स्कूटर सवारों को घेराबंदी कर रोका गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्कूटर की तलाशी में खुला राज आरक्षक उदय सिंह और सैनिक अर्जुन यादव ने स्कूटर सवार दो युवकों को रोका। तलाशी लेने पर स्कूटर पर रखी गई चांदी की सिल्लियां बरामद की गईं। वजन करने पर चांदी का कुल वजन 46 किलो पाया गया। जब पुलिस ने आरोपितों से चांदी से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाए, जिसके बाद पुलिस ने चांदी को जब्त कर लिया।

राजगढ़ से इंदौर लाने की बात पुलिस पूछताछ में आरोपितों की पहचान सौरभ सिसोदिया (निवासी सुखदेव नगर) और पंकज निमावत (निवासी हुकुमचंद कॉलोनी) के रूप में हुई है। दोनों ने दावा किया कि वे राजगढ़ से चांदी लेकर इंदौर के सराफा क्षेत्र की ओर जा रहे थे। आरोपी चांदी को इंदौर के अलग-अलग सर्राफा बाजार में बेचते थे। आरोपियों के पास कोई पर्ची या कोई ऐसी रसीद नहीं थी जिससे यह साबित हो सके कि ये सभी चांदी को वैध तरीके से लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपित सर्राफा व्यवसायी हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।