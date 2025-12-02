पेंटिंग बना कहा अलविदा और लगा ली फांसी; इंदौर में 17 साल की लड़की की खुदकुशी का क्या रहस्य

Hindustan Hindi News
indore 17 year old girl suicide left good bye painting
संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 09:34 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक झकझोरने वाली घटना सामने आई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की मुसाखेड़ी स्थित चौधरी पार्क कॉलोनी में शुक्रवार को 17 साल की राधिका दुबे की फंदे पर लटकी लाश ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घर के दरवाजे और कमरा दोनों भीतर से बंद थे, और बाहर केवल खामोशी पसरी थी। भीतर एक छात्रा अपनी जिंदगी से जूझकर हार चुकी थी।

परिवार जब काम से लौटा, तो कमरे में लटकते हुए नजारे ने सबको सन्न कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दीवार पर रखी दो पेंटिंग ने जरूर एक खौफनाक इशारा छोड़ा- एक में एक लड़की जाते हुए एक हाथ से इशारा कर रही है, जैसे कोई विदा होते वक्त बाय-बाय कहता है। दूसरी पेंटिंग में एक शांत पहाड़ी का नजारा था, जो अंदर उमड़ते तूफान को छुपा नहीं पा रहा था।

राधिका 11वीं की छात्रा थी। पढ़ाई, प्रेशर या कोई और अदृश्य वजह-इसकी छानबीन अब पुलिस कर रही है। परिवार का कहना है कि वह कला में डूबी रहने वाली शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके व्यवहार में हल्का बदलाव दिख रहा था जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ‘गुड बाय’ वाली पेंटिंग ने परिजनों के पैरों तले जमीन खींच ली है।

पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। राधिका का मोबाइल, नोटबुक और दोनों पेंटिंग्स जब्त कर जांच की जा रही है। दोस्तों, शिक्षकों और परिवार से पूछताछ जारी है ताकि पता चल सके कि आखिर किस वजह ने एक 17 साल की बच्ची की ज़िंदगी को मौत की तरफ मोड़ दिया। डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया चैट और हाल की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है।

रिपोर्ट –हेमंत

