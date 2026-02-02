Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Indore 13-year-old boy murdered after being lured with promise of kite string accused held
खुलासा : इंदौर में मांझे का लालच देकर 13 साल के मासूम की हत्या, गांजे के नशे में हैवान बना रेहान

खुलासा : इंदौर में मांझे का लालच देकर 13 साल के मासूम की हत्या, गांजे के नशे में हैवान बना रेहान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार रात 13 वर्षीय मासूम बच्चे अली की महज एक घंटे से भी कम समय में नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रेहान को हिरासत में लिया है। रेहान ने पतंग की डोर दिखाने का लालच देकर अली को श्रीदेवी अपार्टमेंट स्थित अपने घर बुलाया था।

Feb 02, 2026 10:11 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार रात 13 वर्षीय मासूम बच्चे अली की महज एक घंटे से भी कम समय में नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रेहान को हिरासत में लिया है। रेहान ने पतंग की डोर दिखाने का लालच देकर अली को श्रीदेवी अपार्टमेंट स्थित अपने घर बुलाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेहान ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की और एक नाबालिग पर आरोप मढ़ता रहा, लेकिन सख्ती बढ़ते ही उसकी झूठ की परतें उधड़ गईं। रेहान ने शनिवार रात कबूल किया कि हत्या के बाद उसने अपने ताऊ की मदद से शव छुपाया और खून से सने कपड़े वाशिंग मशीन में धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी।

वारदात से पहले फूंका गांजा

पूछताछ में आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वारदात से पहले उसने गोगो पेपर में गांजा फूंका था। नशे के बाद उसकी नीयत बिगड़ी और उसने मासूम को अपना शिकार बना लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड हासिल की है।

एमआईजी टीआई सी.बी. सिंह के अनुसार श्रीदेवी अपार्टमेंट, श्रीनगर मेन रोड निवासी 21 वर्षीय रेहान पुत्र अब्दुल शाकीर शातिर किस्म का अपराधी है। उसने दिनभर खुद को बेगुनाह बताकर पुलिस को उलझाए रखा और रात में दबाव पड़ते ही पूरी कहानी उगल दी।

बच्चे से की आपत्तिजनक हरकत

रेहान ने बताया कि शाम करीब साढ़े सात बजे वह पार्किंग में टहल रहा था। उसी दौरान मासूम बच्चे से उसकी मुलाकात हुई, जो मल्टी में रहने वाले दोस्त के पास जाने की बात कह रहा था। मांझा देने का लालच देकर रेहान उसे छत पर ले गया। वहां पहले बातों में उलझाया, फिर वह उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगा। विरोध पर बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चा जब वहां से भागने लगा तो रेहान ने छत पर पड़ी सीमेंट की ईंट उसके सिर पर मार दी। बेहोश होते ही उसने मांझे से गला कसने की कोशिश की, लेकिन मांझा टूट गया। इसके बाद कपड़े सुखाने की नायलॉन रस्सी से मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी।

टीआई के मुताबिक, आरोपी ने छत पर फैले खून को भी पानी से धोया और अपने खून सने कपड़े वाशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिए। पुलिस ने कपड़े बरामद कर लिए हैं। जांच में नयापुरा निवासी अब्दुल रफीक उर्फ राजा (पुत्र अब्दुल हक) की भूमिका भी सामने आई है, जो रेहान का ताऊ है और उसे आरोपी बनाया गया है।

ताऊ को बुलाकर रची साजिश

रेहान ने बताया कि घटना के बाद उसने पहले खजराना में रहने वाले दोस्त को कॉल किया। फोन नहीं उठने पर उसने बहाना बनाकर राजा को बुलाया। राजा को पूरी घटना बताकर रोने लगा और कहा कि लोग उसे मार डालेंगे। गुस्से में राजा ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर शव ठिकाने लगाने की साजिश रची। मासूम के शव को कंबल में लपेटकर पलंग पेटी में छुपा दिया गया। रात साढ़े 11 बजे तक राजा रेहान के साथ ही मौजूद रहा, जबकि रेहान की मां शहजादी किचन में सो रही थी।

पुलिस के अनुसार, रेहान ने यह भी बताया कि वह बच्चे के बेहोश होने के बाद उसके स्वजन से फिरौती वसूलने की फिराक में था, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। आरोपी बार-बार बयान बदलकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि उसका परिवार भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसका भाई रजा अहमद पहले से ही हत्या के मामले में जेल में बंद है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस को उम्मीद है कि ताऊ राजा की गिरफ्तारी से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल राजा लगातार लोकेशन बदल रहा है। रात में वह गड़बड़ी पुलिया, सुदामा नगर और एरोड्रम क्षेत्र में घूमता देखा गया, इसके बाद देपालपुर पहुंचकर उसने मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।

यह हुअ था घटनाक्रम

इंदौर में शुक्रवार रात महज एक घंटे से भी कम समय में मासूम अली की नृशंस हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, आरोपी रेहान ने पतंग की डोर दिखाने का लालच देकर अली को श्रीदेवी अपार्टमेंट स्थित अपने घर बुलाया था। रात करीब साढ़े 8 बजे का अंतिम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अली अपार्टमेंट में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह बाहर नहीं निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले अली का आरोपी रेहान और एक अन्य नाबालिग रिजवान से मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते रेहान अली को अपार्टमेंट की छत पर ले गया, जहां किसी राहगीर ने बचाव–बचाव की चीखें सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब साढ़े नौ बजे मौके पर पहुंची, लेकिन तीसरी मंजिल तक ही जाकर लौट गई और छत तक नहीं पहुंची। इसी दौरान रेहान और उसके नाबालिग साथी ने अली की हत्या कर दी और शव को फ्लैट नंबर 42 में ले जाकर लोहे की संदूक में छिपा दिया।

रिपोर्ट : हेमंत

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|