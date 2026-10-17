हवा में अटकीं 195 यात्रियों की सांसें, इंदौर में 3 बार लैंडिंग नाकाम, भोपाल में उतरा इंडिगो का विमान
इंदौर एयरपोर्ट पर 195 यात्रियों की सांसें उस समय अटक गईं जब इंडिगो की फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग नहीं पा रही थी। पायलट की तीन कोशिशों के बाद भी फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई। उसके बाद फ्लाइट को भोपाल ले जाया गया, जहां उसे सुरक्षित उतारा गया।
मुंबई से इंदौर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में बैठे 195 यात्रियों की सांसें उस समय अटक गईं जब इंदौर एयरपोर्ट पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने विमान की लैंडिंग को चुनौतीपूर्ण बना दिया। फ्लाइट को उतारने के लिए पायलट ने तीन बार कोशिश की, लेकिन हवा की गति और दिशा अनुकूल नहीं होने के कारण हर प्रयास नाकाम रहा। विमान के बार-बार रनवे के करीब आने और फिर ऊपर उठ जाने से यात्रियों की चिंता बढ़ गई। आखिरकार सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने विमान को भोपाल डायवर्ट करने का फैसला लिया।
भोपाल पहुंचने के बाद भी विमान की लैंडिंग पहली कोशिश में नहीं हो सकी। दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद फ्लाइट इंदौर के लिए रवाना हुई। निर्धारित समय से लगभग ढाई घंटे की देरी के बाद इंदौर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, जिसके बाद यात्रियों ने राहत महसूस की।
रनवे के करीब पहुंचा, फिर हवा में लगाना पड़ा चक्कर
जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E-5181 मुंबई से सुबह 11:50 बजे इंदौर पहुंचती है और यहां से दोपहर 12:20 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होती है। संबंधित दिन विमान निर्धारित समय के आसपास इंदौर पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के दौरान हवा की गति, दिशा और दबाव अनुकूल नहीं मिले। पायलट ने पहले विमान उतारने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर विमान को दोबारा हवा में ले जाना पड़ा। इसके बाद दूसरे और तीसरे प्रयास में भी लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। लगातार तीन कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर पायलट ने जोखिम लेने के बजाय विमान को भोपाल ले जाने का निर्णय किया।
बार-बार ऊपर उठते विमान को देख घबराए यात्री
विमान के रनवे के करीब पहुंचने और फिर लैंडिंग किए बिना वापस ऊपर उठने की घटनाओं से यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विमान बार-बार उतरने के बजाय हवा में क्यों चक्कर लगा रहा है। फ्लाइट स्टाफ ने यात्रियों को हवा की प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी और विमान को भोपाल डायवर्ट किए जाने की बात बताई। भोपाल में विमान के उतरने के बाद यात्रियों को कुछ राहत मिली। इसके बाद विमान के इंदौर लौटने का इंतजार शुरू हुआ।
भोपाल में भी दूसरे प्रयास में मिली सफलता
इंदौर में तीन बार लैंडिंग की कोशिश विफल होने के बाद विमान को भोपाल ले जाया गया। यहां भी पायलट को पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया। बाद में विमान दोपहर करीब 2:20 बजे इंदौर के लिए रवाना हुआ और देरी से यहां पहुंचा। इंदौर में सुरक्षित लैंडिंग होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस घटनाक्रम में प्रतिकूल हवा के बीच पायलट के सामने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने की चुनौती रही।
तीन असफल प्रयासों के बाद क्या होता है?
खराब मौसम, तेज हवा या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में विमान की लैंडिंग संभव नहीं होने पर पायलट परिस्थितियों का आकलन करते हुए दोबारा प्रयास कर सकता है या किसी वैकल्पिक एयरपोर्ट पर विमान उतारने का फैसला ले सकता है। हालांकि, हर परिस्थिति में अधिकतम तीन प्रयास का एक सार्वभौमिक नियम मानना सही नहीं होगा। यह विमान, मौसम, ईंधन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संबंधित परिचालन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इस घटना में लगातार तीन असफल प्रयासों के बाद विमान को भोपाल डायवर्ट किया गया।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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