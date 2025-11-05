गजब है इंडियन रेलवे! टिकट बुक किए, लेकिन ट्रेन में कोच नहीं लगाया; जमकर कटा बवाल

संक्षेप: ट्रेन का नाम है, यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लिए एक कोच की बुकिंग खुद रेलवे ने की थी, लेकिन ट्रेन में बोगी लगाना भूल गए। गलती का पता चलते ही ट्रेन को ग्वालियर में रोकना पड़ा और आनन फ़ानन मे यहाँ उसमें एक कोच जोड़ा गया।

सोचिए आपने ट्रेन के एसी कोच में बुकिंग की और सीट कंफर्म हो गई है। आप खुशी-खुशी स्टेशन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तो आती है, लेकिन उसमें आपका कोच नहीं लगा है। जी हां, हैरान कर देने वाली ऐसी ही एक ताजी घटना सामने आई है। ट्रेन का नाम है, यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लिए एक कोच की बुकिंग खुद रेलवे ने की थी, लेकिन ट्रेन में बोगी लगाना भूल गए। गलती का पता चलते ही ट्रेन को ग्वालियर में रोकना पड़ा और आनन फ़ानन मे यहाँ उसमें एक कोच जोड़ा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया कि यह मामला यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का है। इसके लिये रेलवे ने एक अतिरिक्त कोच की बुकिंग तो कर ली, लेकिन जब ट्रेन दिल्ली से चली तो उसमें जोड़ना ही भूल गए। इसके यात्री जैसे-तैसे दूसरे डिब्बो में घुसे। जब यात्रियों ने सीट नहीं मिलने की शिकायत की, तब अधिकारियों को पता चला कि जिस कोच की बुकिंग हुई थी, वो ट्रेन में है ही नहीं। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। एक तरफ यात्री कोच न मिलने से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ रेलवे अफसर हुई भारी भूल को संभालने में लगे थे।

लापरवाही और भूल को सुधारने के लिए ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन पर रोका गया। बाद में नया कोच जोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस लापरवाही के कारण यात्रियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा और ट्रेन के टाइमिंग पर भी असर पड़ा।

वहीं इस मामले को लेकर सीपीआरओ, उत्तर रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यशवंतपुर संपर्क क्रांति में एसी कोच क्यों नहीं जोड़ा गया, इसके जांच के आदेश दे दिए गए है। इसमें कहां गलती हुई है, इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। अतिरिक्त कोच लगाने के आदेश मुख्यालय से मिलते हैं। यदि मुख्यालय के आदेश थे तो बुकिंग के बाद अतिरिक्त कोच लगाने में दोनों विभागों को अतिरिक्त कोच जोड़ने के इंतजाम करना चाहिए। इसमें दोनों विभागों के बीच सामंजस्य का अभाव है।