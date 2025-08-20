एमपी और गया के बीच एक और स्पेशल ट्रेन का ऐलान; किन स्टेशनों पर स्टॉपेज, क्या टाइमिंग?

रेलवे ने पितृपक्ष के अवसर पर एमपी के सोगरिया स्टेशन से बिहार के गया के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने बुधवार को इस वीकली ट्रेन के बारे में डिटेल साझा की।

रेलवे ने पितृपक्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश के सोगरिया स्टेशन से बिहार के गया के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि गया में पिंडदान और तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से सोगरिया-गया-सोगरिया वीकली पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे पहले भी रेलवे एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर चुकी है।

भोपाल रेल मंडल के इन स्टेशनों पर रुकेगी इस सुविधा का लाभ भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को भी मिलेगा। यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के रूठियाई, गुना और अशोकनगर स्टेशनों पर रुकेगी।

सोगरिया-गया ट्रेन की टाइमिंग ट्रेन संख्या 09817 सोगरिया-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 6, 13 और 20 सितंबर को सोगरिया स्टेशन से शनिवार रात 23:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी रविवार रात को 23:45 बजे गया स्टेशन पहुंचेगी।

गया-सोगरिया की टाइमिंग इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 14 और 21 सितंबर को गया स्टेशन से रात 01:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी मंगलवार को रात 01:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर स्टॉपेज ट्रेन नंबर 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

कुल 22 कोच होंगे इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। इन डिब्बों में 1 एसी फर्स्ट क्लास, 2 एसी सेकेंड क्लास, 5 थर्ड एसी, 1 वातानुकूलित इकोनॉमी थर्ड क्लास, 7 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी, 1 एसएलआरडी और 1 जनरेटर कार शामिल हैं।