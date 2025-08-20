indian railway announced sogariya to gaya special train know its timing एमपी और गया के बीच एक और स्पेशल ट्रेन का ऐलान; किन स्टेशनों पर स्टॉपेज, क्या टाइमिंग?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़indian railway announced sogariya to gaya special train know its timing

रेलवे ने पितृपक्ष के अवसर पर एमपी के सोगरिया स्टेशन से बिहार के गया के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने बुधवार को इस वीकली ट्रेन के बारे में डिटेल साझा की।

Krishna Bihari Singh वार्ता, भोपालWed, 20 Aug 2025 09:01 PM
रेलवे ने पितृपक्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश के सोगरिया स्टेशन से बिहार के गया के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि गया में पिंडदान और तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से सोगरिया-गया-सोगरिया वीकली पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे पहले भी रेलवे एक स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर चुकी है।

भोपाल रेल मंडल के इन स्टेशनों पर रुकेगी

इस सुविधा का लाभ भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को भी मिलेगा। यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के रूठियाई, गुना और अशोकनगर स्टेशनों पर रुकेगी।

सोगरिया-गया ट्रेन की टाइमिंग

ट्रेन संख्या 09817 सोगरिया-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 6, 13 और 20 सितंबर को सोगरिया स्टेशन से शनिवार रात 23:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी रविवार रात को 23:45 बजे गया स्टेशन पहुंचेगी।

गया-सोगरिया की टाइमिंग

इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 14 और 21 सितंबर को गया स्टेशन से रात 01:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी मंगलवार को रात 01:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर स्टॉपेज

ट्रेन नंबर 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

कुल 22 कोच होंगे

इस स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। इन डिब्बों में 1 एसी फर्स्ट क्लास, 2 एसी सेकेंड क्लास, 5 थर्ड एसी, 1 वातानुकूलित इकोनॉमी थर्ड क्लास, 7 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी, 1 एसएलआरडी और 1 जनरेटर कार शामिल हैं।

इससे पहले इस ट्रेन का ऐलान

इससे पहले रेलवे ने पितृपक्ष पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बिहार के गया के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। ट्रेन संख्या 01661 रानी कमलापति-गया स्पेशल ट्रेन 7 सितंबर, 12 सितंबर और 17 सितंबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर निकलेगी और अगले दिन सुबह 09:30 गया पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 01662 गया-रानी कमलापति ट्रेन 10 सितंबर, 15 सितंबर और 20 सितंबर को गया से दोपहर दो बजकर पंद्रह मिनट पर निकलेगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी।

