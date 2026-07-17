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काम की बात: देश की सबसे लंबी ‘जल सुरंग’ तैयार! MP में 1450 गांवों के सिंचाई के पानी की 'टेंशन खत्म'; सीएम ने किया दौरा

By Mohit
हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश की सबसे लंबी जल सुरंग कही जा रही स्लीमनाबाद टनल का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने इसे तैयार करने में जुटी टीम की मेहनत की जमकर सराहना की। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

देश की सबसे लंबी ‘जल सुरंग’ तैयार! MP में 1450 गांवों के सिंचाई के पानी की 'टेंशन खत्म'; सीएम ने किया दौरा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी जिले में लगभग तैयार हो चुकी स्लीमनाबाद टनल परियोजना का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है, जिससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। यह देश की सबसे ‘जल सुरंग’ मानी जा रही है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान कई तकनीकी और भूगर्भीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार प्रयासों से परियोजना अंतिम चरण में पहुंची है।

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कई तकनीकी चुनौतियों का सामना

सरकारी जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद टनल की कुल लंबाई 11.952 किलोमीटर है। टनल का निर्माण विंध्य पर्वतमाला के भीतर किया गया है, जहां खुदाई के दौरान कठोर चट्टानों, डोलोमाइट परतों, भूमिगत गुफाओं और भारी जल रिसाव जैसी चुनौतियां सामने आईं। निर्माण कार्य के दौरान कुछ स्थानों पर प्रति मिनट लगभग 25 हजार लीटर पानी का रिसाव दर्ज किया गया। इसके अलावा अस्थिर मिट्टी और मशीनरी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। परियोजना में आधुनिक मशीनों और विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।

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सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार टनल के माध्यम से नर्मदा का पानी गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने, पीने के पानी की उपलब्धता में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इस परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

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96 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा

राज्य सरकार के अनुसार परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में किया गया था। शुरुआती लागत 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और अतिरिक्त कार्यों के कारण लागत बढ़ी। अब तक परियोजना पर 1610 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने बताया कि मुख्य टनल और इससे जुड़ी ओपन कट नहर का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल परियोजना का लगभग 96.66 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। बाकी बचे काम को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि परियोजना के पूरी तरह से चालू होने के बाद विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के कई जिलों में सिंचाई, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

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