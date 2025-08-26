राइट ब्रदर्स से पहले भारत के पास पुष्पक विमान था, शिवराज सिंह का दावा

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का हाल ही में एक बयान खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्कूली छात्रों से कहा था कि भगवान हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री माना जा सकता है। उनके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है।

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का हाल ही में एक बयान खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्कूली छात्रों से कहा था कि भगवान हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री माना जा सकता है। उनके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने ऐरोप्लेन की तुलना पुष्पक विमान से की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज का आविष्कार करने से बहुत पहले ही भारत के पास पुष्पक विमान था। ये बयान उन्होंने भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दिया।

शिवराज सिंह ने कहा, ये वो धरती है जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत ने ज्ञान का भंडार दिया। हमारा विज्ञान और तकनीक काफी ज्यादा उन्नत थी। जब राइट बंधुओं का अता पता नहीं था जब देश में पुष्पक विमान था। उन्होंने कहा, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका इस्तेमाल महाभारत में किया गया था। आज जो मिसाइल की बारिश हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये तो हमारा देश बहुत पहले कर चुका था। अपने लगभग 24 मिनट के भाषण में शिवराज सिंह चौगान ने 3:56 पर ‘पुष्पक विमान’ के बारे में बात की।

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जारी अटकलों पर मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है और ना ही उनसे किसी ने कहा है।

चौहान ने कहा कि उनके हर रोम में खेती और सांस में किसान है तथा चिड़िया की आंख की तरह उनका एक ही लक्ष्य है कि कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े और किसानों की आय कैसे बढ़े।