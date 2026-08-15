Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिरंगा लहराने स्कूल की छत पर चढ़ा छात्र, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत; परिजनों ने किया हाइवे जाम

लाइव हिन्दुस्तान पीटीआई, दतिया
Follow us on Google News
share

दतिया में एक  छात्र बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस दौरान वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। छात्र स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए स्कूल की छत पर तिरंगा लगाने गया था।

dead
छात्र स्कूल की छत पर तिरंगा लगाने गया था मगर बिजली की तार की चपेट में आकर झुलस गया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश के दतिया में एक 16 वर्षीय छात्र की स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र जब राष्ट्रीय ध्वज को लगा रहा था तभी बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। घटना के बाद छात्र के परिजनों में आक्रोश है और वह जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।

मृतक छात्र के परिजनों ने सख्त एक्शन की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी जिसके बाद मंत्री को अपनी कार से उतरना पड़ा और यह आश्वासन देना पड़ा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समारोह की तैयारियों के बीच हादसा

कोतवाली थाना प्रभारी (एसएचओ) दिनेश राजपूत के मुताबिक घटना शुक्रवार को लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच हुई। छात्र राज कुशवाह इस दौरान बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाया।

ये भी पढ़ें:‘हमें हाथ जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी’; दतिया में जीतू पटवारी का फिर बड़ा बयान

परिजनों का क्या कहना?

राज के परिवार का आरोप है कि स्कूल के एक अधिकारी ने शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उसे क्लास खत्म होने के बाद छत पर झंडा लगाने के लिए भेजा था। इस दौरान वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने घटना के बारे में उन्हें तुरंत जानकारी भी नहीं दी।

ये भी पढ़ें:बदहाल सड़क से परेशान स्कूली छात्रों ने रोका मंत्री जी का काफिला, VIDEO वायरल

मंत्री की कार भी जाम में फंसी तो बाहर उतरे

परिवार ने न्यू कलेक्ट्रेट के बाहर नेशनल हाइवे नंबर 44 जाम कर दिया और इस दौरान कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन चाहिए। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह का काफिला भी जाम में फंस गया। इसके बाद वे खुद अपनी कार से बाहर आए और मृतक छात्र के परिवार से मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस के सब-डिविजनल ऑफिसर को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए।

मंत्री ने क्या-क्या कहा?

मंत्री ने कहा ‘एक एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल मैनेजर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। परिवार को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी।’

ये भी पढ़ें:दतिया हार के बाद बदले सुर, विधानसभा स्पीकर तोमर ने कुशवाहा समुदाय से माफी मांगी

गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज

वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी राजपुत ने कहा है कि स्कूल मालिक नंदकिशोर कुशवाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का पता नहीं लग पा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News Independence Day
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।