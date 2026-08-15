तिरंगा लहराने स्कूल की छत पर चढ़ा छात्र, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत; परिजनों ने किया हाइवे जाम
दतिया में एक छात्र बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस दौरान वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। छात्र स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए स्कूल की छत पर तिरंगा लगाने गया था।
मध्य प्रदेश के दतिया में एक 16 वर्षीय छात्र की स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र जब राष्ट्रीय ध्वज को लगा रहा था तभी बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। घटना के बाद छात्र के परिजनों में आक्रोश है और वह जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।
मृतक छात्र के परिजनों ने सख्त एक्शन की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी जिसके बाद मंत्री को अपनी कार से उतरना पड़ा और यह आश्वासन देना पड़ा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समारोह की तैयारियों के बीच हादसा
कोतवाली थाना प्रभारी (एसएचओ) दिनेश राजपूत के मुताबिक घटना शुक्रवार को लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच हुई। छात्र राज कुशवाह इस दौरान बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाया।
परिजनों का क्या कहना?
राज के परिवार का आरोप है कि स्कूल के एक अधिकारी ने शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उसे क्लास खत्म होने के बाद छत पर झंडा लगाने के लिए भेजा था। इस दौरान वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने घटना के बारे में उन्हें तुरंत जानकारी भी नहीं दी।
मंत्री की कार भी जाम में फंसी तो बाहर उतरे
परिवार ने न्यू कलेक्ट्रेट के बाहर नेशनल हाइवे नंबर 44 जाम कर दिया और इस दौरान कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन चाहिए। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह का काफिला भी जाम में फंस गया। इसके बाद वे खुद अपनी कार से बाहर आए और मृतक छात्र के परिवार से मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस के सब-डिविजनल ऑफिसर को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए।
मंत्री ने क्या-क्या कहा?
मंत्री ने कहा ‘एक एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल मैनेजर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। परिवार को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी।’
गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज
वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी राजपुत ने कहा है कि स्कूल मालिक नंदकिशोर कुशवाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का पता नहीं लग पा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
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