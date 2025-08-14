स्वतंत्रता दिवस पर 156 कैदियों को मिलेगी 'आजादी', 6 महिलाएं भी जेल से आएंगी बाहर

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के अवसर पर मध्य प्रदेश में 156 कैदियों को रिहा किया जाएगा, ताकि वे अपनी जिंदगी को फिर से खुशी के साथ जी सकें। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत के तहत इन कैदियों को 'आजादी' मिलेगी।

15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर देश के कई राज्यों में अच्छे आचरण वाले कैदियों को समय से पहले रिहा करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में भी 156 कैदियों को जेल से 'आजादी' मिलेगी। इनमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी भी शामिल हैं।

6 महिलाएं भी होंगी जेल से मुक्त स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मध्य प्रदेश की जेलों में बंद 156 कैदियों को आजादी मिलेगी, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। भोपाल जेल से सबसे ज्यादा 25 कैदी रिहा होंगे। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत इन कैदियों को सजा में विशेष छूट दी गई है।

रिहाई नीति के नियम जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे कैदियों को विशेष अवसरों पर छूट का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी में सजा काट रहे कैदियों को भी इस छूट से वंचित रखा जाता है। साल में पांच विशेष अवसरों पर कैदियों को रिहाई दी जाती है।

जेल विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, हर साल गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर पात्र कैदियों को रिहाई दी जाती है। रिहा होने वाले कैदियों को जेल में रहने के दौरान पुनर्वास के लिए टेलरिंग, कारपेंट्री, लोहारी, भवन मिस्त्री और भवन सामग्री निर्माण जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि रिहाई के बाद वे अपने जीवनयापन के लिए साधन जुटा सकें।