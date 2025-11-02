Hindustan Hindi News
In the BJP MP slapping incident, PCC chief Jitu Patwari threatened the officer.
BJP सासंद थप्पड़कांड में जीतू पटवारी ने अफसर को दी धमकी, बोले- 50 हजार लोगों के साथ करेंगे सतना कूच

BJP सासंद थप्पड़कांड में जीतू पटवारी ने अफसर को दी धमकी, बोले- 50 हजार लोगों के साथ करेंगे सतना कूच

संक्षेप: वायरल वीडियो में जीतू पटवारी, CSP को बिना जांच के सांसद पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी देते और 50,000 समर्थकों के साथ सतना कूच करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं।

Sun, 2 Nov 2025 09:15 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्यप्रदेश के सतना जिले में 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम के दौरान सांसद गणेश सिंह द्वारा क्रेन ऑपरेटर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले ने अब राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया है। इस विवाद में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और सतना नगर पुलिस अधीक्षक डीपी सिंह चौहान के बीच फोन पर हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में जीतू पटवारी, CSP को बिना जांच के सांसद पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी देते और 50,000 समर्थकों के साथ सतना कूच करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। वहीं, CSP चौहान का शांत और आत्मविश्वास भरा जवाब अब चर्चा का विषय बन गया है।

पटवारी की खुली चेतावनी

दरअसल, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पीड़ित क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा के साथ, अपने समर्थकों के साथ सांसद गणेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर कोलगवां थाने में अड़े हुए थे। इसी दौरान, विधायक ने अपने मोबाइल से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात CSP डीपी सिंह चौहान से कराई। वायरल वीडियो में पटवारी गुस्से में यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि, सांसद गणेश सिंह के खिलाफ बिना जांच के मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो मैं 50 हजार लोगों को लेकर सतना पहुंचूंगा। साथ ही विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। पटवारी ने सीएसपी पर आरोप लगाया कि वह 'सांसद की नौकरी करते हैं' और कांग्रेस के सभी विधायक लिखित रूप से उनकी विधानसभा में शिकायत करेंगे।

CSP का शांतिपूर्ण जवाब हुआ वायरल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की इस खुली धमकी के जवाब में CSP डीपी सिंह चौहान ने पूरी तरह शांति बनाए रखी। उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, आपका स्वागत है।CSP के इस संक्षिप्त और शांत जवाब ने प्रशासनिक अधिकारियों की दृढ़ता को दर्शाया है और अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

अब राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान

यह पूरा मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में है। कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ी है। पीड़ित ऑपरेटर ने भी आरोप लगाया है कि पहले अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर सांसद के पक्ष में बयान रिकॉर्ड करवाया था। भाजपा सांसद पर लगे आरोपों को साजिश बता रही है।

भाजपाइयों ने भी किया था प्रदर्शन

कांग्रेस समर्थको के जाने के कुछ देर बाद भाजपा के समर्थकों ने भी थाने पहुँचकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। और भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती पांडेय द्वारा भी निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा पर लापरवाही पूर्वक क्रेन चलाने और सांसद की हत्या की साजिश रचने आरोप लगाकर आवेदन दिया गया है।हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सतना पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले में किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी चेतावनी पर खरे उतरते हुए हजारों समर्थकों के साथ सतना पहुंचते हैं।