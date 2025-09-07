In Shivpuri, son along with brother-in-law killed his father MP में बेटे ने साले के साथ पिता का किया मर्डर, 20 नाखून वाला कछुआ कैसे बना मौत की वजह?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़In Shivpuri, son along with brother-in-law killed his father

MP में बेटे ने साले के साथ पिता का किया मर्डर, 20 नाखून वाला कछुआ कैसे बना मौत की वजह?

आरोप है कि बेटे ने जमीन हड़पने के इरादे से अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए उसने ऐसी तरकीब निकाली कि पिता खुद ब खुद चलकर क्राइम सीन पर पहुंच गया। आगे जानिए कैसे?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीSun, 7 Sep 2025 05:34 PM
MP में बेटे ने साले के साथ पिता का किया मर्डर, 20 नाखून वाला कछुआ कैसे बना मौत की वजह?

मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मतृक के पुत्र और उसके साले पर लगा है। आरोप है कि बेटे ने जमीन हड़पने के इरादे से अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए उसने ऐसी तरकीब निकाली कि पिता खुद ब खुद चलकर क्राइम सीन पर पहुंच गया। आगे जानिए कैसे? पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया है।

नरवर थाना पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम इमरतलाल है। बेटे घनसुंदर पर हत्या का आरोप है। बेटे की नजर मां की पैतृक जमीन पर थी। इसके लिए उसने पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान में अपने साले को भी शामिल किया। दोनों इस बात को जानते थे कि इमरतलाल को जादू-टोना में विश्वास है। इसी का फायदा उठाया और हत्या का प्लान बना डाला।

बेटे घनसुंदर ने अपने साले के जरिए पिता को फोन कराया। फोन पर बताया कि उन लोगों के पास 20 नाखून वाला कछुआ है। जादू-टोना और तंत्र-मंत्र में भरोसा रखने वाला इमरतलाल लालच में आ गया और वह बताए गई जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर पहले तो उसे जमकर शराब पिलाई। नशे में धुत होने के बाद हत्या को अंजाम दे दिया।

इस दौरान बेटा झाड़ियों में छिपा रहा। पिता के नशे में धुत हो जाने के बाद दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से इमरतलाल को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करके दोनों लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गए। गांव वालों ने लाश को पड़ा देखा, तो पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

छानबीन आगे बढ़ी तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और दो बाईकें भी जब्त कर ली गईं हैं। एसपी शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ ने मामले की जांच एसडीओपी करैरा डॉ. आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनय यादव को सौंपी है। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश में मृतक का बेटा घनसुन्दर और साला अंकित शामिल थे। इस मामले में धारा 61(2) और 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

