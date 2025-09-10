महिला ने सांपों को मारा और पॉलीथिन में भरकर ले गई अस्पताल, एमपी में गजब हो गया!

महिला ने बताया कि उसे इनमें से एक सांप ने काटा है। इसलिए वह दोनों को मारकर ले आई है। घटना मुरैना जिले की स्थानीय निवासी मधु राठौर के साथ घटी है।

मध्य प्रदेश के मुरैना में सिविल अस्पताल के डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए, जब एक महिला पॉलिथिन में मरे हुए सांप भरकर ले आई। महिला ने बताया कि उसे इनमें से एक सांप ने काटा है। इसलिए वह दोनों को मारकर ले आई है। घटना मुरैना जिले की स्थानीय निवासी मधु राठौर के साथ घटी है।

अंबाह पुलिस ने बताया कि 35 साल की मधु अपने घर की साफ-सफाई कर रहीं थीं। इसी दौरान उन्होंने कचरे में पड़ी पॉलिथीन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही पॉलीथीन उठाई उसमें बैठे सांपों में से एक ने उनके हाथ में काट लिया। मधु औरों की तरह घबराईं नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दोनों सांपों को मार दिया।

मधु ने उन सांपों को पॉलीथीन में भरा और परिजनों के साथ अंबाह के सिविल अस्पताल लेकर पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्हें सांप ने काट लिया है। जब उन्होंने पॉलीथीन में मरे हुए सांप भी दिखाए, तो अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए।ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को महिला ने पूरी स्थिति बताई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

महिला के पति नरेश राठौर ने बताया कि दो दिन पहले भी उनके घर दो सांप निकले थे, जिन्हें उन्होंने मारकर जला दिया। मंगलवार को फिर दो सांप निकले। इनमें से एक ने उनकी पत्नी को काट लिया।