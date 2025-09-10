In Morena, a woman reached the hospital with a dead snake महिला ने सांपों को मारा और पॉलीथिन में भरकर ले गई अस्पताल, एमपी में गजब हो गया!, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला ने बताया कि उसे इनमें से एक सांप ने काटा है। इसलिए वह दोनों को मारकर ले आई है। घटना मुरैना जिले की स्थानीय निवासी मधु राठौर के साथ घटी है।

Ratan Gupta मुरैना, वार्ताWed, 10 Sep 2025 05:40 PM
महिला ने सांपों को मारा और पॉलीथिन में भरकर ले गई अस्पताल, एमपी में गजब हो गया!

मध्य प्रदेश के मुरैना में सिविल अस्पताल के डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए, जब एक महिला पॉलिथिन में मरे हुए सांप भरकर ले आई। महिला ने बताया कि उसे इनमें से एक सांप ने काटा है। इसलिए वह दोनों को मारकर ले आई है। घटना मुरैना जिले की स्थानीय निवासी मधु राठौर के साथ घटी है।

अंबाह पुलिस ने बताया कि 35 साल की मधु अपने घर की साफ-सफाई कर रहीं थीं। इसी दौरान उन्होंने कचरे में पड़ी पॉलिथीन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही पॉलीथीन उठाई उसमें बैठे सांपों में से एक ने उनके हाथ में काट लिया। मधु औरों की तरह घबराईं नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दोनों सांपों को मार दिया।

मधु ने उन सांपों को पॉलीथीन में भरा और परिजनों के साथ अंबाह के सिविल अस्पताल लेकर पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्हें सांप ने काट लिया है। जब उन्होंने पॉलीथीन में मरे हुए सांप भी दिखाए, तो अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए।ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को महिला ने पूरी स्थिति बताई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

महिला के पति नरेश राठौर ने बताया कि दो दिन पहले भी उनके घर दो सांप निकले थे, जिन्हें उन्होंने मारकर जला दिया। मंगलवार को फिर दो सांप निकले। इनमें से एक ने उनकी पत्नी को काट लिया।

अंत में आपको कुछ बाते बताते हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार, हर साल भारत में लगभग 58000 लोगों की साँप काटने से मौत होती है। अनुमान के मुताबिक 3-4 मिलियन साँप काटने की घटनाएँ होती हैं। इनमें से आधे मामलों की रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अब स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रिपोर्ट कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि आँकड़ों की पारदर्शिता बढ़े और सही प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो।

