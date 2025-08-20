In Morena, a one-sided lover hit a minor girl with a Bolero, causing her death तू मेरी नहीं हो सकती, तो मैं…; एक तरफा आशिक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से मारी टक्कर, मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
तू मेरी नहीं हो सकती, तो मैं…; एक तरफा आशिक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से मारी टक्कर, मौत

जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के कुररौली गांव में एक युवक ने कथित तौर पर न मिलने से नाराज़ होकर नाबालिग लड़की के ऊपर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, मुरैनाWed, 20 Aug 2025 04:47 PM
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक तरफा प्यार का सनसनीखेज मामला सामने आया है।जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के कुररौली गांव में एक युवक ने कथित तौर पर न मिलने से नाराज़ होकर नाबालिग लड़की के ऊपर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी युवक की तलाश जारी है।

एकतरफा आशिक ने लड़की को मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान कुररौली के रूप में हुई है। घटना नहर के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की गांव से शहर की तरफ जा रही थी। नहर किनारे-किनारे। इस दौरान आरोपी युवक बोलेरो कार से पीछा कर रहा था। उसने मौका पाकर लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। सामने आया है कि युवक लंबे समय से लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वह कई बार इसका पीछा करते हुए भी पकड़ा गया है।

तू मेरी नहीं हो सकती तो में…

परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से नाबालिग को परेशान करता था। कई बार बीच रास्ते में नाबालिग से छेड़खानी कर चुका था। उसने कई बार घर में आकर उठा ले जाने की धमकी भी दी थी। परिजनों बताया कि आरोपी युवक कुछ दिन पहले ही धमकी देकर गया था कि तू मेरी नहीं हो सकती तो में किसी और कि नहीं होने दूंगा। इसी रंजिश में उसने बोलेरो से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी।

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना की जानकारी लगते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लड़की को जिला अस्पताल के लिए रेफर कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश के लिए दो पुलिस की टीमें रवाना कर दी है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल ने बताया कि नाबालिग को बोलेरो से टक्कर मारे जाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

इमेज- एआई द्वारा बनाई गई है।

