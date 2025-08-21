इंदौर में डेढ़ माह के मासूम की गला रेतकर हत्या, शक के घेरे में बच्ची की मां

घटना के वक्त घर में बच्चा, उसकी मां और देवरानी ही मौजूद थे। पुलिस को शक है कि हत्या घर की किसी महिला ने ही की है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां डेढ़ माह के मासूम प्रियांशु पादरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना अहीरखेड़ी इलाके की है। घटना के वक्त घर में बच्चा, उसकी मां और देवरानी ही मौजूद थे। पुलिस को शक है कि हत्या घर की किसी महिला ने ही की है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

घटना के वक्त घर में सिर्फ तीन लोग मौजूद पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 2 से 4 बजे के बीच मासूम घर में सो रहा था। उसी दौरान उसकी मां कपड़े धो रही थी और देवरानी घर के आसपास ही काम में लगी थी। अचानक घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। जब देवरानी अंदर पहुंची तो मासूम का गला कटा हुआ मिला। इसके बाद परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर द्वारकापुरी थाने की टीम और एफएसएल अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू की।

शक के घेरे में मां, पहले भी कर चुकी थी कोशिश एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। पुलिस को शक है कि बच्चे की मां नेहा की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उसके हाथ पर खून के निशान मिले हैं। इससे पहले भी नेहा द्वारा बच्चे का गला दबाने की कोशिश की जा चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने खून के सैंपल जांच के लिए लिए हैं।

पुलिस बोली, जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकते एसीपी का कहना है कि मामले में किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि जिस तरह से बच्चे का गला कटा हुआ मिला है, उससे स्पष्ट है कि यह हत्या का ही मामला है।