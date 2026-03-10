Hindustan Hindi News
इंदौर में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, क्या वजह सामने आ रही?

Mar 10, 2026 01:49 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
यहां पारिवारिक विवाद ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं। गली नंबर-3 में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इंदौर शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पारिवारिक विवाद ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं। गली नंबर-3 में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

शोर-शराबा सुनकर जमा हुए लोग

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान एकनाथ बाघ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घर से शोर-शराबा और संदिग्ध गतिविधि की आहट मिलने पर आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर का नजारा देख दंग रह गई।

पहले पत्नी को मारा, फिर लगाई फांसी

पुलिस को घर के एक कमरे में एकनाथ बाघ फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि घर के दूसरे हिस्से में उसकी पत्नी रोहिणी का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने आवेश में आकर पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

शवों को भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर घटना के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहा। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।

रिपोर्ट- हेमंत

