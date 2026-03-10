इंदौर में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, क्या वजह सामने आ रही?
यहां पारिवारिक विवाद ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं। गली नंबर-3 में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
इंदौर शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पारिवारिक विवाद ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं। गली नंबर-3 में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
शोर-शराबा सुनकर जमा हुए लोग
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान एकनाथ बाघ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घर से शोर-शराबा और संदिग्ध गतिविधि की आहट मिलने पर आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर का नजारा देख दंग रह गई।
पहले पत्नी को मारा, फिर लगाई फांसी
पुलिस को घर के एक कमरे में एकनाथ बाघ फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि घर के दूसरे हिस्से में उसकी पत्नी रोहिणी का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने आवेश में आकर पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
शवों को भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए
घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर घटना के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहा। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें