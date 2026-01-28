शादी तय होते ही गर्लफ्रेंड ने तोड़ा रिश्ता, बॉयफ्रेंड ने गला काटकर किया मर्डर, बोला- छोड़ना ही था, तो...

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक, लड़का अपनी प्रेमिका से इसलिए नाराज था, क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। बौखलाए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला काटकर मर्डर कर दिया।

प्यार, शादी और हत्या! मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बॉयफ्रेंड द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने की खबर सामने आई है, जो इन्हीं तीन शब्दों के इर्द-गिर्द घूमती है। जानकारी के मुताबिक, लड़का अपनी प्रेमिका से इसलिए नाराज था, क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। शादी तय होने के बाद लड़की ने लड़के से बातचीत बंद कर दी, तो ढाई साल का रिश्ता टूटता देख लड़का बौखला गया और उसने अपनी प्रेमिका का गला काटकर मर्डर कर दिया।

हत्या करके बोला- छोड़ना ही था, तो... 20 जनवरी को समीर कुशवाह नामक लड़का अपनी प्रेमिका निशा कुशवाह से मिलने उसके घर पहुंचा। लेकिन, लड़की ने उससे मिलने के लिए इंकार कर दिया। उसने अपना रिश्ता कहीं और तय होने की बात कही। इससे समीर बौखला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक- गुस्से से तमतमाए समीर ने हंसिए से लड़की के गले पर वार किया पूछा- जब मुझे छोड़ना ही था, तो प्यार का नाटक क्यों कर रही थी? वह तब तक वहीं खड़ा रहा, जब तक निशा की सांसें थम नहीं गईं।

समीर की बेरोजगारी और निशा की शादी निशा और समीर दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों के बीच की ये दोस्ती करीब 2 साल पहले प्यार में बदल गई थी। दोनों ने एक दूसरे से साथ-साथ जीने के वादे किए, लेकिन माता-पिता ने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। लोगों से हुई बातचीत में सामने आया है कि समीर बेरोजगार था, जिसके चलते लड़की के घरवालों को वह पसंद नहीं था। इसके चलते लड़की की शादी दूसरी जगह पक्की कर दी गई थी।