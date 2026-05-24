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ग्वालियर में पति ने भाई बनकर पत्नी का किया कन्यादान! आखिर क्यों? ये रही पूरी कहानी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आदमी ने भाई बनकर अपनी ही पत्नी का कन्यादान कर दिया। झांसी रोड थाना इलाके के चंद्रवदनी इलाके में ऐसा क्या हुआ कि पति ने ऐसा काम किया।

ग्वालियर में पति ने भाई बनकर पत्नी का किया कन्यादान! आखिर क्यों? ये रही पूरी कहानी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आदमी ने भाई बनकर अपनी ही पत्नी का कन्यादान कर दिया। झांसी रोड थाना इलाके के चंद्रवदनी इलाके में ऐसा क्या हुआ कि पति ने ऐसा काम किया। दरअसल पूरा मामला लूटपाट से जुड़ा है, जहां पति-पत्नी ने ठगी को अंजाम देने के लिए इस खेल को रचा। वो तो गनीमत रही कि मौके पर उनकी पोल खुल गई और फिर जो हुआ वो दुनिया के सामने है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का नाम चंद्रवदनी है। वह निजी अस्पताल में काम करता है। पीड़ित युवक के पांच भाई हैं। किसी की भी शादी नहीं हुई है। परिवार अच्छे रिश्ते की तलाश में था। इसका फायदा उनके पड़ोसी सोनू तिवारी ने उठाया। सोनू तिवारी ने शादी का रिश्ता दिया। युवक और उसके परिवार को ये कहकर फंसाया गया कि लड़की गरीब है। आपको भी शादी करनी है।

शादी कर लो उसका भी घर बस जाएगा। मगर बाद में पता चला कि लड़की शादीशुदा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये निकली कि लड़की का जिसने कन्यादान किया, वो लड़की का पति निकला। इस बात के सामने आने के बाद इस घटना की चर्चा चारों तरफ हो रही हैं कि ठगी करने के लिए लोग रिश्ते-नातों को ताक पर रख रहे हैं। लूट की बात सामने आने पर पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद लुटेरी दुल्हन समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के तहत केस दर्ज किया गया।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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