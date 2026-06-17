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ग्वालियर में ट्रक-डंपर की भीषण भिड़ंत के बाद लग गई आग, दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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घटना ग्वालियर की है। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के रौंगटे खड़े हो गए। टक्कर के बाद ट्रक-डंपर में आग लगी और दोनों चालक फंस गए। जब तक बचाव दल आया, तब तक दोनों जलकर मर चुके थे।

ग्वालियर में ट्रक-डंपर की भीषण भिड़ंत के बाद लग गई आग, दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत

ग्वालियर जिले में हुए भीषण एक्सीडेंट ने इलाके में सनसनी फैला दी है। इस हादसे में दो ट्रक चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दतिया की ओर से आ रहा एक डंपर और ग्वालियर की ओर जा रहा ट्रक आमने-सामने टकरा गए। इसके बाद एक वाहन का डीजल टैंक फट गया, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई और फिर दोनों चालक केबिन में फंस गए। मौके पर मदद पहुंचती, इससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया।

एक दतिया तो दूसरा जा रहा था ग्वालियर

बेहट थाना पुलिस के अनुसार, डंपर चालक की पहचान मुरैना निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। वह डंपर RJ-11-GE-3752 से दतिया की ओर जा रहा था। वहीं बंगरोली मुरैना निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र सिंह गुर्जर ट्रक MP-07-ZP-3610 लेकर ग्वालियर की ओर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

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टक्कर के बाद आग और फिर जिंदा जले ड्राइवर

दोनों चालक स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गए।इसी दौरान वाहनों से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। एक ट्रक का डीजल टैंक फटने से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में दोनों वाहन आग के गोले में बदल गए। घटना की सूचना मिलते ही बेहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने आग बुझाकर चालकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि कोई भी वाहन के पास नहीं पहुंच सका। ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालने और केबिन के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। दमकल के पहुंचने तक दोनों चालक जिंदा जल चुके थे।

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काफी मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया

फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों के अवशेष बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए। पहचान की पुष्टि और अन्य जांच के लिए नमूने भी इकट्‌ठा किए गए हैं। बेहट एसडीओपी मनीष यादव ने बताया कि दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद आग लगने से दोनों चालकों की मौत हुई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग या किसी अन्य वजह से हुआ।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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