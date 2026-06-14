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पति ने पत्नी का गला रेता, फिर ठिकाने लगाने लगा लाश…, लेकिन फिर पहुंच गया थाने; मर्डर की क्या वजह?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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Giridih Murder Case: झारखंड के गिरिडीह में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और बाद में खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूल किया। पुलिस को घर से खून से सना बरामदा मिला। शुरुआती जांच में अवैध संबंध और विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है। जांच जारी है।

पति ने पत्नी का गला रेता, फिर ठिकाने लगाने लगा लाश…, लेकिन फिर पहुंच गया थाने; मर्डर की क्या वजह?

Giridih Murder Case: झारखंड के गिरिडीह जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के बिरनी प्रखंड में पति ने अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वह खुद थाने पहुंचा और हत्याकांड की जानकारी दी। सूचना पर थाना और गांव में सनसनी फैल गई है। हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर उसने हत्या क्यों की? मृतका का नाम कुलसी देवी है। हत्या के आरोपी पति का नाम दौलत साव है।

घर पहुंची पुलिस तो खून से सना था बरामदा

हत्या की जानकारी लगते ही थाना से पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। भरकट्टा ओपी प्रभारी ओमप्रकाश पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां जाकर देखा, तो घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने दरवाजे के ताला को तोड़ा और फिर अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर बरामदे में खून से सनी लाश देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। चारों तरफ खून फैला हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्मट के लिए भेज दिया।

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पत्नी की लाश ठिकाने लगाने की थी कोशिश

अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसके पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? पुलिस आस-पड़ोस में पूछताछ करने लगी। आखिर पता तो चले उसके अपनी पत्नि से कैसे रिश्ते थे? इसी बीच पता चला कि आरोपी पति ने पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की थी। लेकिन वह शायद ऐसा करने में नाकामयाब रहा था। इसके चलते फिर वह रविवार सुबह करीब नौ बजे भरकट्टा ओपी पहुंचा था, जहां उसने हत्या की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।

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आखिर पति ने पत्नी की हत्या क्यों की?

यह सवाल अभी भी बना हुआ था, आखिर उसने हत्या क्यों की? ग्रामीणों से हुई पूछताछ में ये सामने आया है कि आरोपी पति दौलत साव का एक महिला से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी पत्नी कुलसी देवी को लग चुकी थी। वह कई बार इसका विरोध भी कर चुकी थी। अब तक की जांच में इस हत्या के पीछे पत्नी द्वारा पति के अवैध संबंध पर विरोध जताना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी है आखिर इसकी असली वजह क्या है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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