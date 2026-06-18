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दतिया में सगाई से घर लौट रहे युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, सीने में गोली लगने से मौत; हत्या की क्या वजह?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया में हुए गोलीकांड से इलाका खौफ में है। यहां सगाई से घर लौट रहे युवक पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोलीकांड में युवक के सीने में गोली लगी, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। जानिए इस हत्याकांड की शुरूआती वजह क्या सामने आ रही है।

दतिया में सगाई से घर लौट रहे युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, सीने में गोली लगने से मौत; हत्या की क्या वजह?

मध्य प्रदेश के दतिया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित अंबेडकर पार्क के पास सगाई समारोह से लौट रहे 24 वर्षीय युवक विशाल कुशवाहा की अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत हो गई। पुलिस जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा पाया गया है और छह आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है।

सगाई सो लौट रहे थे घर, तभी होने लगी अंधाधुंध फायरिंग

जानकारी के अनुसार गल्ला मंडी निवासी विशाल कुशवाहा अपने साथी राकेश यादव के साथ सिद्धार्थ कॉलोनी में आयोजित एक सगाई समारोह में शामिल होने गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अंबेडकर पार्क के समीप पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

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10-12 राउंड फायरिंग, सीने में जा लगी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने कार पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए। गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई गोलियां कार में जा धंसीं और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। फायरिंग के दौरान एक गोली विशाल कुशवाहा के सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल विशाल को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, एफएसएल टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोखे सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

हत्या की क्या वजह सामने आ रही है?

प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश हत्या की मुख्य वजह सामने आई है। फरियादी रोहित यादव की रिपोर्ट पर पुलिस ने अमित तिवारी, बंटी तिवारी, गोलू तिवारी, दिव्यांक पाठक, राहुल बुंदेला और विकास शर्मा के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी बाइक से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

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इस गोलीकांड पर क्या बोले अधिकारी

शहर के बीचोंबीच हुई इस दुस्साहसिक घटना के बाद नागरिकों में भय का माहौल है तथा लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एसडीओपी आकांक्षा जैन का कहना है कि मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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