भोपाल में युवक ने मां-पत्नी और 2 बच्चों का किया मर्डर, फिर ट्रेन से कटकर दी जान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक शख्स द्वारा अपनी मां-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने का खौफनाक मामला सामने आया है। घटना भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। 4 सदस्यों के शव घर से बरामद हुए हैं, जबकि हत्या को अंजाम देने वाले शख्स की लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक शख्स द्वारा अपनी मां-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने का खौफनाक मामला सामने आया है। घटना भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। 4 सदस्यों के शव घर से बरामद हुए हैं, जबकि हत्या को अंजाम देने वाले शख्स की लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई है।
घर में 4 लाशें, नरेंद्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला
जानकारी के मुताबिक, घर के मुखिया नरेंद्र साहू ने अपनी मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या की। इसके बाद खुद ट्रेन के सामने आकर कट गया। नरेंद्र साहू की उम्र 35 साल बताई गई है। उसकी लाश थाना सूखी सेवनिया क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक से बरामद हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नरेंद्र ने पहले घरवालों की हत्या की, इसके बाद खुदकुशी।
बच्चों की उम्र महज 10 और 6 साल
मृतक नरेंद्र की मां का नाम सरस्वती साहू है। उनकी उम्र 50 वर्ष। पत्नी का नाम सोमलता साहू, उम्र 29 साल। बेटी कृति साहू की उम्र 10 साल और बेटे खुश साहू की उम्र 6 साल बताई गई है। पुलिस ने घटनास्थल से लाशों को बरामद कर लिया है। फोरेंसिक टीम और जांच टीमें घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगे हुए हैं।
हत्या-आत्महत्या के पीछे आर्थिक बोझ हो सकती वजह
शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि नरेंद्र साहू का रेस्टोरेंट था। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह 15 दिन पहले बंद हो गया था। इसके बाद से नरेंद्र काफी परेशान रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह आर्थिक बोझ से परेशान था। पूरा परिवार करीब एक साल पहले मालीखेड़ी इलाके में रहने आया था। वो यहां किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने सभी एंगल से जांच जारी रखी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें