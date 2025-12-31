MP के गेस्ट हाउस में प्रेमी ने की 9 साल बड़ी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, गला रेतकर की वारदात
प्राप्त जानकारी के अनुसार रिंकी की शादी के बाद उससे मिलने को लेकर मायके पक्ष वालों ने कई बार आरोपी के साथ मारपीट की थी। इसी बीच मंगलवार को दोनों बहाने से ग्राम इमलिया से नरवर पहुंचे और एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरे थे।
मध्यप्रदेश में शिवपुरी जिले के नरवर विकासखंड के एक गेस्ट हाउस में मंगलवार शाम को एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम रिंकी कोली (49) है और इस वारदात को उससे करीब 9 साल छोटे उसके प्रेमी 40 वर्षीय आरोपी गोकुल कोली ने अंजाम दिया। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
सूत्रों ने बताया कि मृतक महिला और आरोपी के बीच पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान रिंकी के परिजनों ने उसका विवाह ग्वालियर में करा दिया था, जिससे उसके दो बच्चे भी हुए। पति से अनबन के बाद रिंकी नरवर के पास स्थित अपने मायके ग्राम इमलिया में आकर रहने लगी थी, जहां उसका प्रेमी से मिलना-जुलना लगातार जारी रहा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी बात को लेकर मृतक रिंकी कोली के मायके पक्ष ने कई बार आरोपी के साथ मारपीट भी की थी। मंगलवार 30 दिसंबर को दोनों बहाने से ग्राम इमलिया से नरवर पहुंचे और एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। यहीं पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और शाम के समय आरोपी ने धारदार वस्तु से रिंकी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने हत्या की वजह के बारे में कुछ नहीं बताया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ के बाद ही हत्या की वजह का पता लग सकेगा।