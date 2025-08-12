In a fight over carrying Kaanvad, a car was deliberately driven over uncle and nephew MP: कांवड़ उठाने के झगड़े का खौफनाक अंजाम, चाचा-भतीजे को सफारी कार से कुचला, CCTV में कैद हुआ कांड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP: कांवड़ उठाने के झगड़े का खौफनाक अंजाम, चाचा-भतीजे को सफारी कार से कुचला, CCTV में कैद हुआ कांड

इसका बदला लेने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर कार चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 12 Aug 2025 06:14 PM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चाचा-भतीजे को सफारी कार से कुचलकर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सभी लोग पवित्र स्थल सोरो में कांवड़ भरने गए थे, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसका बदला लेने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर कार चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है।

ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल सोरो से शुरू हुआ था। सभी एक ही गांव मिलावली के निवासी हैं और श्रावण माह में शंकरजी का अभिषेक करने के लिए कांवड़ भरने सोरो गए थे। वहां कावड़ उठाने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इसका बदला लेने के लिए ही आरोपियों ने सैनिक होटल पुरानी छावनी के पास फरियादियों पर सफारी कार से हमला किया है।

सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आरोपियों ने हत्या के प्रयास में जानबूझकर कार को चढ़ाया। कार से टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने चाचा-भतीजे को लाठी- डंडे से पीटा भी। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में अखिलेश और उसके साथी की जान नहीं गई है। घायलों के परिजनों को सूचना मिली तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने अस्पताल पहुंचे घायलों के बयान लिए हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने घायल अखिलेश राजपूत की शिकायत पर सगे भाई राहुल और सौरभ सिंह एवं विकास राजपूत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी छावनी टीआई संतोष यादव का कहना है कि कांवड़ उठाने के विवाद पर टशन में एक चाचा-भतीजे को कार से कुचलकर मारने का प्रयास किया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

