Impostor Posing as MP Energy Minister Dupes UP Deputy CM with Fake Call मैं MP का ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूं.. जब शख्स ने UP के डिप्टी CM को कर दिया फोन; झाड़ने लगा रौब, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Impostor Posing as MP Energy Minister Dupes UP Deputy CM with Fake Call

मैं MP का ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूं.. जब शख्स ने UP के डिप्टी CM को कर दिया फोन; झाड़ने लगा रौब

इटावा में अंकित सिंह परिहार ने खुद को MP का ऊर्जा मंत्री बताकर यूपी के डिप्टी CM को फोन किया। उसने फोन पर रौब झाड़ने की कोशिश की। लेकिन नंबर ट्रेस करने पर उसकी पोल खुल गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालFri, 8 Aug 2025 12:10 PM
share Share
Follow Us on
मैं MP का ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूं.. जब शख्स ने UP के डिप्टी CM को कर दिया फोन; झाड़ने लगा रौब

हैलो... मैं मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूं, ये बोल एक शातिर शख्स के हैं, जिसने यूपी के डिप्टी सीएम को फर्जी मंत्री बनकर कॉल लगा दिया। उसका मकसद था एक आरोपी को बचाना, लेकिन उसकी यह चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। आरोपी के पास से ऊर्जा मंत्री

डिप्टी सीएम से की ये मांग

बात शुरू हुई जब अंकित सिंह परिहार नाम के शख्स ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम से यूपी के डिप्टी सीएम को फोन किया। उसने ट्रूकॉलर पर अपनी प्रोफाइल को इस तरह सेट किया था कि उसका नंबर प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम से दिखे, साथ ही प्रोफाइल फोटो भी मंत्री जी की थी। फोन पर उसने रौब झाड़ते हुए पुलिस को एक लड़की भगाने के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने और एक हलका चौकी इंचार्ज को तुरंत हटाने की सिफारिश की।

पहले तो उसकी बातों से ऐसा लगा कि शायद कोई बड़ा नेता बोल रहा हो, लेकिन बार-बार आने वाले कॉलों से डिप्टी सीएम के स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने तुरंत इस कॉल की जांच करवाई।

कैसे खुली शख्स की पोल?

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और नंबर को ट्रेस किया। पुलिस ने लैंडलाइन नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि कॉल इटावा कचहरी से किए जा रहे थे। जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो अंकित सिंह परिहार नाम का यह शख्स इटावा लॉयन सफारी के पास से गिरफ्तार हुआ। उसके पास से न सिर्फ फर्जी प्रोफाइल बल्कि एक फर्जी एसपीजी कार्ड भी बरामद हुआ।

पुलिस पूछताछ में अंकित ने बताया कि उसने यह सब अपने किसी परिचित को बचाने के लिए किया था। उसने सोचा था कि ऊर्जा मंत्री का नाम इस्तेमाल कर वह पुलिस पर दबाव बना लेगा, लेकिन उसकी यह चाल उलटी पड़ गई। यूपी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ग्वालियर पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है।

Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|