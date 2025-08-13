MP में दो जिलों के लिए IMD का रेड अलर्ट; अगले चार दिन इन इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के दमोह और खंडवा जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां पर 15 मिमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से बारिश हो सकती है। विभाग ने यह अलर्ट शाम तक के लिए जारी किया है।

मध्य प्रदेश में कुछ दिन तक खामोश रहने के बाद मॉनसून एकबार फिर एक्टिव हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों में अति भारी बारिश तो डिंडोरी जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान उमरिया में 122.6 मिली मीटर पानी गिरा। बीते दिन की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस श्योपुर में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

दो जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के दमोह और खंडवा जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भिंड, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सागर, विदिशा, रायसेन, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों के लिए ओरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने यह अलर्ट शाम तक के लिए जारी किया है।

अगले चार दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान 13 अगस्त (बुधवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इन इलाकों में अतिभारी वर्षा के साथ ही तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी वर्षा, झंझावात और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।

14 अगस्त (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में अतिभारी वर्षा के साथ ही तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने धार, बड़वानी, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी वर्षा, झंझावात और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।

15 अगस्त (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के रतलाम, धार और उज्जैन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में अतिभारी वर्षा के साथ ही तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास,बड़वानी, खरगोन, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी वर्षा, तूफान आने और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।

16 अगस्त (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने देवास, खरगोन और बड़वानी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में अतिभारी वर्षा के साथ ही तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, धार, इन्दौर, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी वर्षा, तूफान आने और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।

मंगलवार को प्रदेश में हुई बारिश के आंकड़े बीते दिन प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) उमरिया 122.6 mm, बड़वारा 118 mm, करकेली 110.9 mm, डिंडोरी 86.2 mm, बिलहरी 80 mm, मेहंदवानी 63.4 mm, कुंडम 53 mm, उमरियापान 52.6 mm, जबलपुर 49 mm, स्लीमानाबाद 46 mm, डीमरखेड़ा 32.5 mm, तेंदूखेड़ा दमोह 32.4 mm, नौरोजाबाद 32.4 mm, बिजावर 31 mm, जयसिंहनगर 30 mm, गोहपारू 30 mm, करेरा 30 mm, तिरोड़ी 29.4 mm, बादामलहेरा 29.2 mm, पाली 28.6 mm, आष्टा 27 mm, मानपुर 25.8 mm, अमरपुर 25.3 mm, बेनीबारी 25.2 mm, शाहपुरा-डिंडोरी 24.1 mm, सोहागपुर-शहडोल 24 mm, मझगांव 23.3 mm, सिहोरा 23.1 mm, घुघरी 23 mm, टीकमगढ़ 23 mm. बरेला 22.5 mm, बिलासपुर 21.4 mm, दमोह 21 mm, पटेरा 20 mm, रांझी 18.6 mm, जबेरा 18 mm, मटियारी 18 mm, मालथौन 18 mm, हर्राई 17 mm, पथारिया 17 mm. चुरहट 17 mm, केवलारी 16.8 mm, सागर 16.5 mm, बिछिया 16.4 mm, चंदिया 16.2 mm, सोहागपुर-नर्मदापुरम 16 mm, बलदेवगढ़ 16 mm, ग्वालियर 15.9 mm, पानागर 15.2 mm, पिपरिया 14.6 mm, शाहनगर 14.4 mm, हट्टा 14.2 mm, बरगी 12.8 mm, बिजुरी 12.2 mm, पांढुर्णा 12.1 mm, अमरकंटक 12 mm, सिधी 11.4 mm, बिजाडंडी 11.3 mm, गौरिहार 11 mm, पोहरी 11 mm, बहोरीबंद 10.6 mm, लखनादौन 10.1 mm, रामनगर 10 mm, मोहनगढ़ 10 mm, रायपुरा 9.2 mm, रीवा-हुजूर 9.2 mm, जवा 9 mm, परसवाड़ा 8.4 mm, मझौली 8.4 mm, रीठी 8.4 mm, निवास 8.2 मिमी, नैनपुर 8 मिमी, गाडरवारा 8 मिमी, सिमरिया 8 मिमी, देवरी-सागर में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां निम्न दबाव क्षेत्र, उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों, पश्चिम-मध्य और संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है, इससे जुड़ा ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और सुस्पष्ट होने संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से होकर गुजरने की संभावना है। वर्तमान में मॉनसून ट्फ़ माध्य समुद्र तल पर भटिंडा, अंबाला, शाहजहांपुर, वाराणसी, डाल्टनगंज, झारसुगुड़ा से होकर दक्षिण-दक्षिणपूर्व की ओर उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों, पश्चिम-मध्य और संलग्न उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच रही है।

एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण कच्छ और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। पूर्व-पश्चिम ट्रफ, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों से कच्छ से लगे पूर्वोत्तर अरब सागर तक, तेलंगाना, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट एवं पश्चिम-मध्य और संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से होकर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है एवं ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकी हुई है।