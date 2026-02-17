Hindustan Hindi News
फिर बदला MP का मौसम, नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार-गुरुवार को इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

Feb 17, 2026 03:07 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य पाकिस्तान और उससे जुड़े पंजाब क्षेत्र के ऊपर बने एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में एकबार फिर बदलाव हो गया है। इस दौरान अगले दो दिन कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित जिलों में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बुधवार को जहां श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, धार और अलीराजपुर में पानी गिर सकता है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान आने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

बीते दिन यानी सोमवार के मौसम की बात करें प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस करौंदी (कटनी) में दर्ज किया गया। इसके अलावा कल्याणपुर (शहडोल) में 8.1 डिग्री, पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में 8.8 डिग्री, रीवा में 9.6 डिग्री और चित्रकूट (सतना) में 10.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई।

अगले दो दिन इन जिलों में बारिश की संभावना

18 फरवरी (बुधवार) को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, धार और अलीराजपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान आने और बारिश होने की संभावना है।

19 फरवरी (गुरुवार) को प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान आने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

मध्य पाकिस्तान और उससे संलग्न पंजाब क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में औसत समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके प्रभाव से उत्पन्न ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण, पंजाब और निकटवर्ती के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और निकटवर्ती के क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में औसत समुद्र तल से 7.6 किमी तक ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर औसत समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 213 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाए बह रही हैं।

