MP के 8 जिलों के लिए IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश के इन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान शहडोल संभाग के जिलों में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक काफी गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेशTue, 16 Sep 2025 03:15 PM
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना और बालाघाट जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, खरगोन, देवास, सीहोर, विदिशा और भोपाल जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह पूर्वानुमान आज रात तक के लिए जारी किया है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो सोमवार को प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं, इंदौर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, जबकि जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

तीन दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान

16 सितंबर (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में भारी बारिश होने के साथ ही आंधी-तूफान आने व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में मध्यम बारिश के साथ ही झंझावत और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है।

17 सितंबर (बुधवार) के लिए मौसम विभाग ने खरगोन और खंडवा जिलों में भारी बारिश होने के साथ ही आंधी-तूफान आने व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है।

18 सितंबर (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली चमकने, आंधी-तूफान आने व आसमान में बादल छाए रहने की भी पूरी आशंका है।

बीते दिन प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में हुई बारिश

सोमवार को प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) कुरई में 92, सिंहावल में 72.4, रायसेन में 65.8, गोटेगांव में 60, बिछिया में 56.6, उज्जैन में 53, बिजुरी में 51.4, बजाग में 51, सोहागपुर-नर्मदापुरम में 51, परसवाड़ा में 47.4, पीथमपुर में 44, घंसौर में 43, गंजबासौदा में 42.2, लालबर्रा में 41.8, मलाजखंड में 41, बदनावर में 41, घोड़ाडोंगरी में 39, चिचोली में 38, चित्रंगी में 35.4, नेपानगर में 35, निवाड़ी 35 में, रहटगढ़ में 35, धनौरा में 34, सतना में 31.8, मोहगांव में 29.3, भीमपुर में 29, जुन्नारदेव में 27.4, करेली में 27, उंचेहरा में 26.5, बैहर में 26.4, चौराई में 26.2, दमोह में 26, सुल्तानपुर में 25.4, रामपुर में 24.6, मानपुर में 24.6, बिजाउंडी में 24.1, बक्स्वाहा में 23, रहटगांव में 23, नारायणगंज में 23, पांढुर्णा में 22.4, मेहंदवानी में 22, बुधनी में 22, बरहाई में 22, चंदिया में 21.2, कोतमा में 20, बिजावर में 20, मऊगंज में 20, पवई में 20, जैसो में 20, विदिशा में 20, सिंगौड़ी में 19, उमरेठ में 18.6, बरघाट में 18.1, भिंड में 18.0, तेंदूखेड़ा-नरसिंहपुर में 18, मझौली में 18, ग्यारसपुर में 18, गुलाबगंज में 18, देवसर में 17.8, सोहागपुर-शहडोल में 17, गौहरगंज में 16.6, धार में 16.5, प्रभातपट्टन में 16.4, नबीबाग में 16.2, निवास में 16.2, हनुमना में 16, देवेंद्रनगर में 16, पचमढ़ी में 15.8, सिंगरौली में 15.8, आमला में 15.0, मऊ में 15, बड़वाह में 15, गाडरवारा में 15, बांदा में 15, गोहपारू में 15, हट्टा में 14.2, देवरी-रायसेन में 14.2, नर्मदापुरम में 14.1, विजयराघवगढ़ में 14, बड़ागांव धसान में 14, नटेरन में 14, मंडला में 13.7, गौतमपुरा में 13.6, बरेला में 13.2, सनावद में 13, अमरपाटन में 13, गुन्नौर में 13, बाड़ी में 13, लखनादौन में 13, चन्नौड़ी में 13, रीठी में 12.4, जैसीनगर में 12.2, पन्ना में 12.1, शाहपुर में 12, सौसर में 12, अरेरा हिल्स, भोपाल में 11.8. देपालपुर में 11.8, अजयगढ़ में 11.4, शाहपुरा-जबलपुर में 11.2, बेगमगंज में 11.1, कोलार में 11, नालछा में 10.8, सिलवानी में 10.8, रीवा-शहर में 10.2, खकनार में 10.1, मुलताई में 10, इंदरगढ़ में 10, करांजिया में 10, सिमरिया में 10, रायपुर कर्चुलियान में 10 और बड़नगर में 10 मिमी बारिश हुई।

मौसम सारांश

मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से और पीछे हट गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अब भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज से होकर गुजर रही है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश निकटवर्ती क्षेत्रों मे माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी झारखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। पूर्वी विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।

Madhya Pradesh News
